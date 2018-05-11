Diğer
Kategoriler

CHP, yine AYM'ye gidiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, Bakanlar Kurulu'na KHK çıkarma yetkisiyle ilgili pazartesi günü Anayasa Mahkemesi'ne yürürlüğü durdurma talebiyle müracaat edeceklerini açıkladı.

CHP, yine AYMye gidiyor

11 Mayıs 2018 11:56

Ayrıntılar geliyor

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç