CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi

CHP 36. Olağan Kurultayı sonucu Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin yaptığı toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Sekreterlik seçimi gerçekleşti. Seçimde üyelerin tam oyunu alan Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan yeniden Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı oldu. Başkan Yardımcılığına geçtiğimiz dönem olduğu gibi Sezgin Kaya, Yüksek Disiplin Kurulu Sekreterliğine ise Selahattin Emre seçildi. Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri şu şekilde oluştu:
“Uğur Bayraktutan - Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı
Sezgin Kaya - Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı
Selahattin Emre - Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri
Tuba Torun - Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi
Erdoğan Kılıç - Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi
Gülsüm Filorinalı - Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi
Öncü Özbay - Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi
Ahmet Ersen Özsoy - Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi
Mahir Polat - Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi
M.Serdar Soydan - Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi
Emrah Arslan-Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi
Cem Arslantaş-Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi
Turan Aydoğan-Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi
Süleyman Bülbül-Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi
Gonca Yelda Orhan-Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi.”