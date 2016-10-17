CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran, CHP Aydın İl Danışma Kurulu toplantısı için gediği Aydın’da düzenlediği toplantıda ülke gündemini değerlendirdi. Toplantıya Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci ve CHP’li belediye başkanları katıldı.

“YENİ MÜLAKATLAR VİDEO İLE KAYDA ALINSIN”

Sözleşmeli öğretmen alımları için yapılan mülakatta değinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, “Sözleşmeli öğretmen alımları için yapılan mülakatta adayların siyasi görüşünü hatta mezhebini anlamaya yönelik sorular yöneltildiği ortaya çıktı. Son olarak öğretmen atamalarının bundan sonra mülakatla yapılacağı söylendi. Buradan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a sesleniyorum ’Kendine güveniyorsa ve benzer suçlamaların tekrarını istemiyorsa yeni mülakatlar video ile kayıt altına alınsın’ Sayın Bakan; bu soruların soru havuzunda olmadığını iddia etmişti. Madem öyle kendine güveniyorsa ve benzer suçlamaların tekrarını istemiyorsa yapılacak yeni mülakatlar video ile kayıt alınsın. Böylece itiraz durumunda doğru olup olmadığı ortaya çıkar" diye konuştu.

BAHÇELİ’Yİ ELEŞTİRDİ

Başkanlık tartışmasının gündemde olmadığı bir dönemde MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından “Fiili durum oluştu" denilerek yeniden gündeme taşındığını hatırlatan Cankurtaran, "Asıl fiili durum MHP içinde oluşmuştu. Muhalifleriniz bir kurultay süreci başlatmıştı. Fiili durum oluştu diyerek Türkiye’yi yeniden kör bir tartışmanın içine sokan Bahçeli, MHP’nin içindeki fiili durumu neden görmezden gelerek saygı duymak yerine mahkemeye gitmeyi tercih etti” şeklinde konuştu.