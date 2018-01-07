Diğer
Kategoriler

CHP’de bir gerginlik de Afyonkarahisar’da

CHP 36. Olağan İzmir İl Kongresinde iki grup arasında yumruklu kavga yaşanmasının ardından bu kez de CHP Afyonkarahisar İl Kongresinde gerginlik yaşandı. Bir partili, kendisine söz verilmemesine rağmen 2. defa kürsüye çıkan söz verilmeyen eski il başkanının boğazına sarıldı.

CHPde bir gerginlik de Afyonkarahisarda

07 Ocak 2018 18:37

CHP İl Kongresi’nde eski İl Başkanı Yalçın Görgöz, kürsüye çıkıp konuşma yaptıktan sonra tekrar söz istedi. Divan Başkanı’nın Görgöz’e söz vermemesine rağmen kürsüye çıkarak konuşmasını devam ettirmesi üzerine bir partili arkadan gelip Görgöz’ün boğazına sarıldı. Diğer partililerin de katılmasıyla salon da büyük bir kargaşa yaşandı. Gerginlik, diğer partililerin ve kongrede görevli polislerin araya girmesiyle daha fazla büyümeden önlendi, Görgöz salondan dışarı çıkarıldı.

CHP 36. Olağan İzmir İl Kongresinde de, iki grup arasında pankart nedeniyle kavga çıkmış, yumruklar konuşmuştu.

Hayati Kanat

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç