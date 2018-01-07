CHP’de bir gerginlik de Afyonkarahisar’da

CHP İl Kongresi’nde eski İl Başkanı Yalçın Görgöz, kürsüye çıkıp konuşma yaptıktan sonra tekrar söz istedi. Divan Başkanı’nın Görgöz’e söz vermemesine rağmen kürsüye çıkarak konuşmasını devam ettirmesi üzerine bir partili arkadan gelip Görgöz’ün boğazına sarıldı. Diğer partililerin de katılmasıyla salon da büyük bir kargaşa yaşandı. Gerginlik, diğer partililerin ve kongrede görevli polislerin araya girmesiyle daha fazla büyümeden önlendi, Görgöz salondan dışarı çıkarıldı.

CHP 36. Olağan İzmir İl Kongresinde de, iki grup arasında pankart nedeniyle kavga çıkmış, yumruklar konuşmuştu.

Hayati Kanat