CHP'de büyük deprem! İnce'nin adaylığı iptal olabilir

CHP Genel Başkan adayı Muharrem İnce, "Enis Berberoğlu hapiste. Acaba bunda CHP yönetiminin suçu var mı? Dokunulmazlıkların kaldırılması gündeme geldi ve ben hayır vereceğimi söyledim. Ama parti yöneticileri 'anayasaya aykırı ama evet vereceğiz' dediler. Bugün olsa yine hayır veririm. Korku şuydu: HDP hayır diyor bizde hayır dersek HDP ile bizi aynı kefeye koyarlar. Koysun. Bakın elalem ne der diye siyaset olmaz. Gün gelir MHP, HDP, AK Parti bile doğru söyleyebilir. Olay yanlıştır ben hayır dedim, MYK evet oyu verdi. Bu MYK’nın yenilenmesi lazım onun için. İnşallah bu akşam genel başkan seçildiğimde, o evet oyu veren MYK’nın hepsini sıfırlayacağım" dedi.

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda devam ediyor. "Adalet ve Cesaret" temalı kurultayda 165 delegenin imzasını alan genel başkan adayı Muharrem İnce konuşma yaptı. İnce, "Ben durumdan memnun değilim. Bu partide partinin durumundan memnun olan ve itaat edenler var. Bir de memnun olmayıp itiraz edenler var. Ben memnun değilim ve itiraz ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ÖSO'nun Kuvay-i Milliye'ye benzetilmesini eleştiren İnce, "Tarih cahili çıkmış ÖSO Kuvay-i Milliye’dir diyor. Aylık 300 dolar maaş alıyor ÖSO militanları. Kuvay-ı Milliye askerlerinin ekmek almaya parası yoktu ne diyorsun sen cahil. Kuvay-ı Milliye’nin askerleri emperyazlime karşı savaştı, işgal edilmiş topraklarını kurtarmak için savaştı. ÖSO’nun ABD Rusya’ya karşı bir mücadelesi var mı? ÖSO’nun derdi bir tane, Suriye’de rejimi değiştirmek, Esad gidince dertleri bitiyor. Sen kim oluyorsun da ÖSO’yu bunlarla karıştırıyorsun. Ama ne yazık ki bir taraftan o kaçak sarayda oturan tarih cahilin bunları konuşurken CHP yöneticileri de bu tarih cahilinin haddini bildiremiyor, ona cevabını veremiyor. İşte bana neden aday oldun diye soranlara sesleniyorum; onun haddini bildirmek için adayım" şeklinde konuştu.

"Evet oyu veren MYK'nın hepsini sıfırlayacağım, yenileyeceğim"

"Enis Berberoğlu hapiste. Acaba bunda CHP yönetiminin suçu var mı?" diye soran İnce, "Dokunulmazlıkların kaldırılması gündeme geldi ve ben hayır vereceğimi söyledim. Ama parti yöneticileri 'anayasaya aykırı ama evet vereceğiz' dediler. Bugün olsa yine hayır veririm. Korku şuydu: HDP hayır diyor bizde hayır dersek HDP ile bizi aynı kefeye koyarlar. Koysun. Yani Kürtler doğruyu söylüyor olamaz mı? Doğruyu kim söylerse onun yanında olacağız. O zamanlar dedim ki yapmayın etmeyin önce HDP’liler sonra CHP’lilere sıra gelir. Bakın elalem ne der diye siyaset olmaz. Gün gelir MHP, HDP, AK Parti bile doğru söyleyebilir. Olay yanlıştır ben hayır dedim, MYK evet oyu verdi. Bu MYK’nın yenilenmesi lazım onun için. İnşallah bu akşam genel başkan seçildiğimde, o evet oyu veren MYK’nın hepsini sıfırlayacağım. Neden karşınızda adayım biliyor musunuz. Sandık görevlileri sizleri seçim akşamları ağlatmamak için genel başkanlığa aday oldum. Bu akşam beni genel başkan seçerseniz, seçeceğimize inanıyorum 45 gün içinde tüzük değişikliğine gideceğim. İmza rezaletine son vereceğiz. Toplu imza törenleri olmayacak" açıklamasında bulundu.

"Yuhlamayın, bizim genel başkanımız yanlış yapar ama haram yemez"

İnce'nin 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çatı aday Ekmeleddin İhsanoğlu’nu partilerinde birçok milletvekilinin tanımadığını söylemesi üzerine ‘yuhh’ sesleri yükseldi. İnce konuşmasına şöyle devam etti:

"Yuhlamayın, bizim genel başkanımız yanlış yapar ama haram yemez, haram yiyenleri yuhlayın. Hiç unutmuyorum ben Yalova’ya gitmiştim. Eşim geldi partinin adayının belli olduğunu söyledi. Kim olduğunu sorduğumda unuttum, değişik duymadığım bir isimdi dedi. Bugün beni genel başkan yapın 45 gün içinde tüzüğü değiştireceğiz. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını 1 milyon 200 bin üye seçecek. 45 gün sonra yapacağımız olağanüstü tüzük kurultayında bir önerim daha var size. 2002’de iki seçimde partiyi birinci parti yapamayan genel başkan istifa etsin. İmza rezaletine son vereceğiz. Cumhurbaşkanı adayını 1 milyon 200 bin üye seçecek. 2 seçimde partiyi birinci parti yapamayan genel başkan tekrar aday olamayacak. Genel başkanının nasıl geleceği belli ama gideceği belli değil tüzükte. Sayın genel başkanı seviyoruz ama cumhuriyeti daha çok seviyoruz. Onun sarayını başına yıkacak bir yenilenmeye ihtiyacı var."

Muharrem İnce'nin konuşması esnasında partililer 'İnce başkan' sloganları attı.

İnce'nin adaylığı iptal edilebilir

Kurultay salonunda Muharrem İnce'nin adaylığının iptal olabileceği de konuşuluyor. Yalova Milletvekili Muharrem İnce'ye oy verenlerin 49'unun mükerrer imza olduğunun tespit edildiği iddia ediliyor.

Öte yandan partililerin Kurultayı takip etmeleri için Arena'nın bahçesine kurulan dev ekran da bozuldu.