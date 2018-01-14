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CHP'de Koftancıoğlu dönemi

CHP'nin Kadıköy Bostancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği İstanbul İl Kongresinde kullanılan 643 oyun 325'ini alan Canan Koftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı Oldu.

CHPde Koftancıoğlu dönemi

14 Ocak 2018 02:19

CHP'nin Kadıköy Bostancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği İstanbul İl Kongresinde kullanılan 643 oyun 325'ini alan Canan Koftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı Oldu. Koftancıoğlu'nun rakibi Cemal Canpolat ise 318 oyda kaldı.
 

Etiketler: canan köfetencioğlu, chp, İstanbul İl başkan, seçildi

 

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