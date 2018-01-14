CHP'de Koftancıoğlu dönemi

CHP'nin Kadıköy Bostancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği İstanbul İl Kongresinde kullanılan 643 oyun 325'ini alan Canan Koftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı Oldu. Koftancıoğlu'nun rakibi Cemal Canpolat ise 318 oyda kaldı.
CHP'nin Kadıköy Bostancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği İstanbul İl Kongresinde kullanılan 643 oyun 325'ini alan Canan Koftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı Oldu. Koftancıoğlu'nun rakibi Cemal Canpolat ise 318 oyda kaldı.
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