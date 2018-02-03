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CHP’de kurultay günü

CHP’nin "Adalet ve Cesaret" temalı 36. Olağan Kurultayının başlamasına saatler kala, partililer salonu doldurdu.

CHPde kurultay günü

03 Şubat 2018 10:44

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı nedeniyle Ankara Arena’da sabah saatlerinde yoğunluk başladı. Partililer ve delegeler erken saatlerde güvenlik görevlilerinin aramasının ardından salona giriş yaptı. Salonu dolduran vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı ve parti bayraklarıyla Kılıçdaroğlu’nun salona giriş yapmasını bekliyor.

Kılıçdaroğlu’nun gelmesiyle başlayacak olan kurultayda bugün açılışın ardından, divan seçimi yapılacak. Ardından Kılıçdaroğlu bir konuşma yapacak. Öte yandan, salonda Atatürk posteri, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun afişleri ile Enis Berberoğlu’na özgürlük taleplerinin yer aldığı afişler yer alıyor. "Biz adaletli bir Türkiye istiyoruz", "Barışı birlikte inşa edeceğiz" temalı pankartlar dikkat çekiyor.

Kurultayda 10. Yıl Marşı ve türküler seslendirilirken, tribünleri dolduran CHP’liler de hep beraber, bayraklarla eşlik ediyor.

Kurultayda bin 266 delege bulunuyor. Bugün genel başkanlık seçiminin ardından yarın ise Parti Meclisi üyelerinin seçimi yapılacak. Kılıçdaroğlu’nun karşısında Muharrem İnce, Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu delegelerden 126 imza toplayabilirse genel başkanlık için yarışabilecek.

 

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