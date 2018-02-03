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CHP'de liste savaşı

CHP’nin 36. Olağan Kurultay’ı bugün Ankara Arena Spor Salonu’nda başlıyor.

CHPde liste savaşı

03 Şubat 2018 06:05

İki gün sürecek kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi yapılacak. Şu ana kadar genel başkanlığa, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 5 kişi aday oldu. Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk genel başkanlığa aday adayı olduğunu açıkladı. Aday adaylarının bugünkü kurultayda aday olabilmeleri için 127 delegenin imzasını almaları gerekiyor. Adaylık için gerekli 127 imzayı Kılıçdaroğlu’nun haricinde, Muharrem İnce’nin topladığı konuşuluyor. Muharrem İnce Eylül 2014 tarihinde yapılan 18. Olağanüstü Kongre’de 177 imzayla Genel Başkanlığa aday olmasına rağmen 415 oy almıştı. Gergin geçmesi beklenen kurultayın ikinci gününde ise Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek. PM için neredeyse CHP’nin tüm milletvekilleri aday olurken, parti kulislerinde şu ana kadar toplam aday sayısının ise 800’ü aştığı dile getiriliyor. Çarşaf listeyle yapılacağı konuşulan seçimlerde Kılıçdaroğlu’nun 60 kişilik PM için 52 kişilik bir anahtar liste çıkarması bekleniyor. Geri kalan 8 üyesi Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu listesinden belirlenecek.

Türkiye Gazetesi

Etiketler: Ankara Arena Spor Salonu, chp, kurultay, liste

 

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