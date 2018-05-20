CHP'de Milletvekili adayları belli oldu

24 Haziran genel seçimlerinde CHP'nin milletvekili aday listesi belli oldu.
24 Haziran genel seçimlerinde CHP'nin milletvekili aday listesi belli oldu. Buna göre listede belli olan isimler şöyle:
İSTANBUL 1. ADAYLARI
1-Akif Hamzaçebi
2- Gamze Akkuş İlgezdi
3- Onursal Adıgüzel
4-Fethi Açıkel
5- Gürsel Tekin
6-İlhan Kesici
7- Oğuz Kağan Salıcı
8-Mahmut Tanal
9- İbrahim Kaboğlu
10- Sera Kadıgil
İSTANBUL 2. BÖLGE ADAYLARI
1-Enis Berberoğlu
2-Aykut Erdoğdu
3-Tuncay Özkan
4-Yunus Emre
5-Sezgin Tanrıkulu
6-Yüksel Mansur Kılıç
7-Gökan Zeybek
8-Işık Öğütçü
İSTANBUL 3. BÖLGE ADAYLARI
1- Erdoğan Toprak
2- Engin Altay
3- Mehmet Bekaroğlu
4- Zeynel Emre
5-Sibel Özdemir
6- Özgür Karabat
7- Turan Erdoğan
8- Gülizar Emacan
9- Saadet Kontenjanı
10- Turan Hançerli
11- Ali Çeşmeci
ANKARA 1'İNCİ BÖLGE
1- Tekin Bingöl
2- Levent Gök
3- Ali Haydar Hakverdi
4- Bülent Kuşoğlu
5-Gamze Taşçıer
ANKARA 2'NCİ BÖLGE
1- Nihat Yeşil
2- Yıldırım Kaya
3- Semra Dinçer
ANKARA 3'ÜNCÜ BÖLGE
1- Haluk Koç
2- Murat Emir
3- Ahmet Ersen Özsoy
4- Servet Ünsal
İZMİR 1’İNCİ BÖLGE
1 - Murat Bakan
2 - Selin Sayek Böke
3 - Özcan Purçu
4 - Kani Beko
5 - Mehmet Ali Çelebi
6 - Tacettin Bayır
7 - Ednan Arslan
8 - Sefer İpekli
9 - Kazım Umdular
10 - Nilay Kökkılınç
11 - Ezgi Deniz Urunga
12 - Devrim Barış Çelik
İZMİR 2’NCİ BÖLGE
1- Kemal Kılıçdaroğlu
2 - Ünal Çeviköz
3 - Kamil Okyay Sındır
4 - Atila Sertel
5 - Sevda Erdan Kılıç
6 - Mahir Polat
7 - Bedri Serter
8 - İdris Yavuz Yılmaz
9 - Ali Engin
10 - Salih Özçiftçi
11 - Mehmet Birlik
12 - Ebru Okay
ANTALYA
1- Deniz Baykal
2-Çetin Osman Budak
3- Rafet Zeybek
ADANA
1- Ayhan Barut
2- Orhan Sümer
3- Müzeyyen Şevkin
4- Burhanettin Bulut
5- Oya Tekin
BOLU
1- Tanju Özcan
BİLECİK
1- Yaşar Tüzün
HATAY
1- Servet Mollaoğlu
2- Nermin Yıldırım
3- Serkan Topal
4- Mehmet Fatih Turan
KOCAELİ:
1- Haydar Akar
2- Fatma Kaplan Hürriyet
3- Tahsin Tarhan
MALATYA
1- Veli Ağbaba
2- Hulisi Porgalı
MUĞLA:
1- Mürsel Alban
2- Suat Özcan
3- Burak Erbay
4- Süleyman Ayyılmaz
SİVAS:
1- Ulaş Karasu
TOKAT:
1- Kadim Durmaz
TUNCELİ:
1- Polat Şaroğlu
2- Mesut Coşkun
ZONGULDAK
1 - Ünal Demirtaş
2 - Deniz Yavuzyılmaz
3 - Umut Başoğlu
4- Merve Kır
5 - Çiğdem Şekerci