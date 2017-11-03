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CHP'de şok! Toplu şekilde istifa ettiler!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Edirne'e ziyareti sırasında partisinin Tekirdağ Çorlu İlçe Teşkilatı yönetimi istifasını açıkladı.

CHPde şok! Toplu şekilde istifa ettiler!

03 Kasım 2017 16:02

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen ve istifaya kadar uzanan süreci açıklayan CHP Çorlu İlçe Başkanı İsmail Akar, CHP Tekirdağ İl Teşkilatı disiplin kurulunun kendisi ve iki parti yöneticisi hakkında bir süreyle seçme ve seçilme hakkından men cezası verdiğini, istifa kararına da bu cezanın temel teşkil ettiğini söyledi.

Referandumun ardından yapılan bazı üyeliklerde sehven hatalar olduğunu kaydeden Akar, "Bizim de bildiğimiz, gördüğümüz maddi bazı hatalar vardı. Biriken üyelik taleplerini genel merkeze gönderdik, hataları da vurguladık, 'sorun olacaksa başvuruları geri alalım düzeltmeleri yapıp gönderelim' dedik, fakat bize herhangi bir sakınca teşkil etmeyeceği ifade edildi.

Buna karşın parti disiplin kurulu harekete geçti ve CHP Çorlu İlçe Başkanı olarak benim, İlçe Başkan Tardımcısı Hasan Eligül ve İlçe Sekreteri Doğukan Dağ’ın cezalandırılması için partimizin üç üyesinden gelen başvuru neticesinde bizlerin bir yıl süreyle seçme ve seçilme haklarımızdan men cezası ile cezalandırılmamız yönünde karar verildi. Onurumuza, gururumuza dokunan bu karar karşısında ilçe kongresi sürecini de göz önüne alarak istifa etmeye karar verdik. Öncelikli olarak sadece ceza alan kişiler olarak bizler istifa edecektik ancak arkadaşlarımız da bizlerin haklı olduklarını düşündüklerinden onlar da istifa kararı aldı. Yönetim tüm kurulları ile kadın ve gençlik kolları da dahil olmak üzere herkes istifa etti" dedi. 

Serdar Şahin

Etiketler: chp, çorlu, istifa

 

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