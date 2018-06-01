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CHP'den 4 kişilik heyet FETÖ'nün dosyasını inceleyecek

CHP’den 4 kişilik bir heyet, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ABD'den iadesi ile ilgili dosyayı Pazartesi günü inceleyecek.

CHPden 4 kişilik heyet FETÖnün dosyasını inceleyecek

01 Haziran 2018 13:53
 

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