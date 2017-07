CHP'den Adalet Kurultayı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e saldırıda bulunulduğunu hatırlatan Tezcan, “Herkesin şunu bilmesi gerekir CHP’li belediyelerin olduğu yerde rant çetelerine fırsat verilmeyecektir. CHP’li belediye başkanlarının görev yaptığı yerler halkın hizmeti için çalışılan yerlerdir rantçıların isteklerine göre şehir kararları alınmayacaktır. Sayın Yılmaz Büyükerşen sadece Türkiye’de değil, dünyada marka olmuş bir belediye başkanımızdır. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Bu kararlı mücadelesinde kent çetelerine teslim olmayan bu mücadelenin devam edeceğini söylüyoruz” diye konuştu.

“Milletvekili arkadaşlarımızla ve CHP adına davaya müdahil olacağız”

Yarın Akıncı Üssü davasının başlayacağını kaydeden Tezcan, “Aslında Akıncı Üssü davası olmakla birlikte TBMM’ye bomba atılmasından tutun Ankara’daki birçok saldırıyı içine alan bir iddianame Akıncı iddianamesi. Yarın milletvekili arkadaşlarımızla ve CHP adına davaya müdahil olacağız. Bu davayı takip edeceğiz. Milletvekilleri olarak hem şahsen müdahil olacağız davaya katılma talebinde bulunacağız hem de CHP tüzel kişiliği adına davaya katılma talebimiz olacak. Biz darbenin siyasi ayağının bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“26-30 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale’de 5 günlük bir 'Adalet Kurultayı' yapacağız”

CHP’nin ‘Adalet Yürüşü’ yaptığını ve milyonlarla Maltepe’de bir büyük ‘Adalet Buluşması’ gerçekleştirdiklerini söyleyen Tezcan, şöyle konuştu:

“Bu yürüyüşün arkasından toplumun her kesiminden çok önemli çağrılar geldi. Bütün toplum kesimlerinin adaleti tartışacağı ve adaletle ilgili yol haritasını çıkaracağı bir kurultay talebi geldi Türkiye’den. Adalet yürüyüşünün üzerinde artık her kesim bunu Türkiye’nin bütün adaletsizliklerini bütün boyutlarıyla tartışacağımız bir kurultaya ihtiyacımız var dedi böyle bir talebe kulaklarımızı tıkayabilmemiz mümkün değildi. O nedenle 26-30 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale’de 5 günlük bir ‘Adalet Kurultayı’ yapacağız. Bu ‘Adalet Kurultayı’nda, bütün boyutlarıyla toplumun her kesimi Türkiye'de yaşanan adaletsizlikler, adalet katledilmesinde gelinen nokta ve çıkış yollarını konuşacak. Neden kurultay? Çünkü, tarihimizde atalarımız bütün büyük devlet meselelerini ve toplumsal sorunları kurultayla çözmüşler. Halk, millet olarak bir araya gelmişler bugün anlaşıldığı gibi partilerin organik toplantıları değil büyük toplum meselelerin çözüm yerleri olmuşlar. Adalet gibi temel meselenin herkesin ortak sorunu olan bir meselenin çözümü ancak ve ancak bizim tarihsel birikimimize uygun olarak ‘Adalet Kurultayı’nda olabilir dendi ve gelen bu talep bizim tarafımızdan da takdire şayan ve uygulanması zaruri bir talep olarak görüldü."

"Neden Çanakkale?”

"Neden Çanakkale? Çanakkale çok önemli bir merkez" diyen Tezcan, "Çanakkale ilk defa, hiçbir etnik ayrım gözetmeden ulusal kurtuluş savaşından önce bu milletin Türk Kürt Laz Çerkez ayrımı gözetmeden emperyalist işgale karşı koyun koyuna savaştığı yer. Herkesin kanının topraklarıyla yoğrulmuş ve ulus bilincinin ilk tohumlarının atıldığı bir direniş destanı. Ulusal kurtuluş savaşımızın tohumlarının atıldığı bir millet olma bilincinin tohumlarının atıldığı yer bu nedenle, bu büyük ortak davanın tartışmasını Çanakkale'de yapmanın anlamlı olacağı görüşü ortaya çıktı. Bu çerçevede bir talep geldi ve Çanakkale’de yapılmasına karar verildi” açıklamasında bulundu.

“Bu, bir partinin kurultayı değil, bu kurultay partilerüstü bir kurultay”

26-30 tarihlerinin bir başka özel önemi daha olduğunu ifade eden Tezcan, “Büyük taarruzdan büyük zafere giden yolun tarihidir. Bu nedenle, aradaki 5 günlük dönem, milletimizin bir yeni büyük taarruzunun, zaferinin görüşmelerinin yapılacağı bir yer olacaktır. 5 gün içerisinde bütün temel meseleleri konuşacağız. Bu, bir partinin kurultayı değil, bu kurultay partilerüstü bir kurultay, bu kurultay adalet isteyenlerin kurultayı. Adaleti özleyenlerin kurultayı” değerlendirmesinde bulundu.

“Bu kurultayımızda da parti, bayrağı, amblemi, logosuyla yapmıyoruz”

16 Nisan'da partilerüstü kampanya yürüttüklerini ve bunun birleştirici özelliğini gördüklerini anlatan Tezcan, "Adalet Yürüyüşü"nü de aynı şekilde yaptıklarını ve milletin her kesiminin desteğini yaşadıklarını kaydetti. Tezcan, “Şimdi bu kurultayımızda da parti, bayrağı, amblemi, logosuyla yapmıyoruz. Milletin büyük davalarının çözüleceği kurultaylara benzer bir örnek kurultay olacak. Adalet davasında adalet dosyasına koyacak benim de bir arzuhalim var diyen herkesi 26-30 tarihleri arasında Çanakkale’deki ‘Adalet Kurultayımıza davet ediyorum” dedi.

“Genel Başkanımızın 30 Ağustos programı da bu kurultay çerçevesinde düzenleniyor”

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Tezcan, ‘Adalet Kurultayı’nın detayları ve Kılıçdaroğlu’nun 30 Ağustos programının sorulması üzerine, “Detayları önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı alacaksınız. Geniş bir alanda çok renkli ve sürprizlerle bezenmiş bir kurultayımız olacak. Kurultay alanında sürekli bir etkinlik olacak ve bütün Türkiye kendini bulacak. Genel Başkanımızın 30 Ağustos programı da bu kurultay çerçevesinde düzenleniyor” cevabını verdi.

Kurultaya kimlerin davet edileceği sorusuna Tezcan, “Davetin ilk şeklini burada yaptım. Adalet dosyasına dava dosyasına benim de koyacak bir arzuhalim var diyen herkesi davet ediyoruz. Bunun dışında özel davetlerimiz olacak. Bu bir siyasi partinin kurultayı değil, herkesi davet edeceğiz. Yeter ki adalete katkı vermek istiyorum desin ve katkı verme niyeti çabasıyla gelsin” ifadelerini kullandı.

"Bu yorgunluktan çıkmanın yolu Türkiye’de hızla ve acil iktidar değişikliğinden geçiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘yorulan varsa çekilsin’ mesajı hatırlatılarak, bir erken seçim ihtimali görüp görmedikleri sorusuna Tezcan, şunları kaydetti:

“Bir erken seçim tartışması ne kadar gündeme gelir onu bilmiyorum. Parlamentoda belli bir çoğunluk var. Bu noktada bir irade oluşursa her zaman söylüyoruz muhalefet partileri seçimden kaçmaz biz yarın seçim olacakmış gibi hazırız. Yorgunluk meselesine gelince aslında bakarsanız AK Parti Sayın Genel Başkanı siyaset yorgunu. Kendi örgütüyle tartışması bizi ilgilendirmiyor ama Sayın Erdoğan’ın yorgunluğu Türkiye’yi yoruyor. Bu yorgunluktan çıkmanın yolu Türkiye’de hızla ve acil iktidar değişikliğinden geçiyor.”

Tunceli Milletvekili Gürsel Erol’un bir gazeteye verdiği röportajda, muhalefetin karşıtlık yerine alternatif üretmesi gerektiğini belirterek, “Mensubu olduğum CHP’nin geçmişten gelen ‘karşıtlık’ gibi kötü bir alışkanlığı var” ifadelerini kullandığı ve hakkında disiplin sürecinin başlatılıp başlatılmayacağı sorusuna Tezcan, “Bu tip işlemler partinin yetkili kurulları bakar inceler ihtiyaç duyulursa belli bir karar verilir o zamanda sizlerde öğrenirsiniz” şeklinde konuştu.

CHP’nin iç tüzük değişikliğiyle ilgili Anayasa Mahkemesi’ne ne zaman başvuru yapacağının sorulması üzerine Tezcan, “Gruptaki arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyorlar. Grup başkan vekillerimiz bu çerçevede çalışmalarını yürütüyor. En uygun zamanda yapacaklardır” dedi.