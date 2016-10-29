CHP ve bazı STK'lar, Anıt Park'ta Atatürk Anıtı önünde alternatif bir kutlama programı gerçekleştirdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, konuşmalar ile devam etti. Alternatif kutlama programına; CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Hayati Tekin, CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akcagöz, Samsun Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Oğuz Uzun ve Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD), STK'lar ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumunun ardından kısa bir konuşma yapan CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bağımsızlıktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özgürlüğün yaşadığı gündür" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin dev bir ağaç olduğunu söyleyen CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin, "Cumhuriyet fikri bu topraklara 146 yıl önce Genç Osmanlılardan Mithat Paşa'nın da öncülük ettiği fikirle başlayıp tartışılmış İttihat Terakki ile vücut bulmuş, İttihat Terakki'nin de bir dönem üyeliğini yapan Ulu Önder Atatürk tarafından bu gençliğe emanet edilmiştir. Bu çınar bugün 93 yaşında" diye konuştu. Cumhuriyet Bayramı'nın 93. yıl dönümünü en içten duygularla kutladıklarını belirten CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akcagöz, "93 yıllık bir büyük çınarın gölgesindeyiz. 93 yıldır Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize emanet olarak bıraktığı büyük Cumhuriyetin gölgesindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından program sona erdi.

Kenan Akyüz