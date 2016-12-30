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CHP’den 'Anayasa Değişiklik Teklifine' eş zamanlı protesto

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) milletvekilleri Türkiye'nin farklı noktalarında Anayasa Değişiklik Teklifini eş zamanlı protesto etti. Milletvekilleri basın açıklamasını hep bir ağızdan okuyarak tepkilerini dile getirdi.

CHPden Anayasa Değişiklik Teklifine eş zamanlı protesto

30 Aralık 2016 13:09
CHP’den 'Anayasa Değişiklik Teklifine' eş zamanlı protesto - Tıkla İzle

(CHP) milletvekilleri Türkiye'nin farklı noktalarında biraraya gelerek Anayasa Değişiklik Teklifini protesto etti. Bu kapsamda İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde biraraya gelen CHP milletvekilleri ortak basın açıklaması okudu. CHP milletvekilleri Dursun Çiçek, Barış Yarkadaş, Hilmi Yarayıcı, Enis Berberoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Selina Doğan, Gamze Akkuş İlgezdi, Oğuz Kaan Salıcı, Erdin Bircan, Gürsel Tekin, Gülay Yedekçi ve Serdar Kuyucuoğlu katıldı. Milletvekilleri ortak basın açıklamasını hep bir ağızdan okuyarak Anayasa Değişiklik Teklifine tepkilerini dile getirdi.

"Anayasa değişmiyor, rejim değişiyor"
Türkiye'nin farklı noktalarında CHP'liler tarafından eş zamanlı olarak okunan açıklamada, "Anayasa değişmiyor, rejim değişiyor. Kapalı kapılar ardında kimse duymadan, basın olmadan vekillerimizin sesi, duvarlarda yankılanıyor. Bizi duyun gerçekleri bilmeniz gerekiyor. Bu mesele parti meselesi değil. Bu mesele vatan, millet meselesi. Ekmek aş, özgürlük meselesi. Partili Cumhurbaşkanı adı altında tek adam rejimini, diktatörlüğü getiriyorlar" denildi.
Yapılan basın açıklamsının ardından konuşan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “ Bu metin Türkiye’nin 81 ilinde milletvekillerimiz tarafından okunacak. Daha sonra il başkanlarımız ilçe başkanlarımız , kadın kolları üyelerimiz ve gençlik kolları üyelerimiz tarafındanda Türkiye’nin hemen hemen her yerinde açacağımız stantlarda bu metni halkımıza ulaştıracağız“ şeklinde konuştu.
 

Ufuk Kıvık
 


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