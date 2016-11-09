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CHP’den ’bildirge ve Trump’ açıklaması

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, "AKP’nin ve Cumhurbaşkanı’nın suç duyurusunda bulunduğu metin, Türkiye’yi böldürmeme metnidir" dedi. Böke, Trump’ın başkan seçilmesi konusundaysa, "Trump’a hayırlı olsun diyoruz" ifadesini kullandı.

CHPden bildirge ve Trump açıklaması

09 Kasım 2016 17:10

CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Böke ise düzenlediği basın toplantısında, "CHP 6 Kasım 2016 tarihli Parti Meclisi Bildirgesini gereği üzerine tekrar kamuoyuyla paylaşıyoruz" diyerek bildirgeyi okudu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Böke, bir gazetecinin PM Bildirgesinin tartışmalara neden olduğu hatırlatılarak, bildirge hakkında suç duyurusunda bulunmasının sorulması üzerine, "Suç duyurusunda bulunulmuş olan bildirgeden birkaç cümleyi de daha hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. CHP’nin kamuoyuna endişe duyan halkımıza, açık çağrısında şu cümle var; ’Biz Türkiye’yi asla kimseye böldürmeyeceğiz.’ AKP’nin ve Cumhurbaşkanının suç duyurusunda bulunduğu metin, Türkiye’yi böldürmeme metnidir. Bu metin kaygı duyan, işsiz kalan yarına dair endişe duyan gence o gencin annesine, kepenk kapatmak zorunda kalan esnafa iş dünyasına kaygıyla bugünü ve yarına yaşayan bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bir çağrıdır. Kaygımız ülkeyi bölmek istemeleridir, çağrımız ülkeyi böldürtmemek için bir araya gelme çağrısıdır" yanıtını verdi.

’’BU İKİ AÇIKLAMA BİRBİRİYLE ASLA TEZAT DEĞİLLER”

Parti Meclisi bildirgesinde milletvekillerinin tutuklanmasının anayasa aykırı olduğu yönünde ifadelerin yer aldığı ancak dünkü grup toplantısında Kılıçdaroğlu’nun ’’Yargıdan kaçmamalıyız, seçimle gelen, ’ifade vermem’ diyemez" yönündeki açıklamalarının tezat olarak değerlendirildiğinin sorulması üzerine Böke, ’’Bu iki açıklama birbiriyle asla tezat değiller. Türkiye’de hiç kimse cumhurbaşkanı da seçilmişlerde belediye üyeleri de vatandaşlarda hiç kimse hukukun üstünde değildir. Eğer hukuk bir ifade verme talebinde bulunuyorsa mutlaka ifade verilmelidir. Ancak verilen ifadeden bağımsız olduğu aşikar olan siyasi tutuklamalara karşı durmak bir demokrasi tutumudur. Bunlar birbiriyle asla çelişkili değildir. Bilakis tamda birbirini destekleyen demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inancı tam olan bir partinin söyleyebileceği özgüvenli sözlerdir" dedi.

“TARAFIMIZA HENÜZ İLETİLMİŞ RESMİ BİR GÖRÜŞME TALEBİ YOK”

Başbakan Yıldırım’ın yeni anayasa konusunda MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yarın görüşme yapacağı hatırlatılarak Kılıçdaroğlu ile de bir görüşmeye yönelik randevu talebinin olup olmadığı sorusuna Böke, ’’Bizim tarafımıza henüz iletilmiş resmi bir görüşme talebi yok. CHP’nin Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu hukuki düzenlemelerle ilgili görüşünde zaman içerisinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Başka siyasi partilerin aksine biz bundan 2 yıl önce, 1yıl önce ne söylediysek bugünde aynı şeyi söylüyoruz. Türkiye’yi daha demokratik kılacak Türkiye’yi daha özgür kılacak, Türkiye’nin daha özgür kılacak, Türkiye’nin cumhuriyetini güçlendirecek her tür yasal düzenlemede bizde varız hatta öncüsüyüz. Ancak eğer anayasa değişiklikleri Türkiye’nin birliğini ve beraberliğini bozacak ve bu anayasa değişikliğini o yönde bir şantaj aracı olarak kullanacaksa biz asla böyle bir oyunun parçası olmayız’’ yanıtını verdi.

“TRUMP’A HAYIRLI OLSUN DİYORUZ”

Amerika’daki başkanlık seçimlerini CHP’nin nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Böke, "Öncelikle yapılmış olan bir seçim sonrasında seçilmiş olan bütün yetkililere, başkana Trump’a hayırlı olsun diyoruz. Diliyoruz ki dünya için bu derece önemli olan pozisyon dünyaya barışı getirmeye öncelesin, dünyanın ortak kalkınmasını hedeflesin. Derdi sadece kendi koltuğu değil, bütün dünyanın insanlarının refahı olsun" değerlendirmesinde bulundu.

10 Kasım için Beştepe’de düzenlenecek resmi törene Kılıçdaroğlu’nun katılıp katılmayacağı sorusu üzerine Böke, ’’Benim bir bilgim yok, davet alınıp alınmadığıyla ilgili bize ulaşmış bir net bilgi yok. CHP yarın Atatürk’ü Türkiye’nin önderini Anıtkabir’de anacak bundan eminiz. Başka yerde anmaya gerek yok zaten" dedi.

Yenikapı ruhu ile eleştirilerin hatırlatılması üzerine Böke, "Türkiye’de bu ruh çağırma işlemlerinin artık sona gelmesini diliyoruz. Biz demokrasi istiyoruz. Yenikapı’ya giderken de demokrasi demiştik, Yenikapı’dan sonra demokrasi dedik. Eğer arayış bir ruhsa o ruhu yıkmış olan AKP’nin esas yıktığının demokrasi olduğunu hatırlatma ihtiyacı duyuyorum’’ifadelerini kullandı.


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