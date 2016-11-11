CHP Mersin Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytuğ Atıcı, TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi vererek, çocukları uyuşturucudan korumak için Meclis’i göreve çağırdı. Araştırma önergesinde, Türkiye’de uyuşturucu madde kullanım yaşının hızla düştüğünün ve çocuklarda uyuşturucu madde kullanımının da hızla arttığının rakamlardan anlaşıldığı belirtildi. “Çocuklarda uyuşturucu kullanımının önlenmesi adına her sene bir önceki seneye göre daha çok kamu harcaması yapıldığı görülmekte, ancak istenen başarı elde edilememektedir” diyen Atıcı, çocuklarda madde kullanım yaygınlığının artması ve kullanım yaşının düşmesinin, uyuşturucu ve diğer madde bağımlılığı ile mücadelede bir yetersizlik olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti. Atıcı, önergesinde, “Toplumun geleceğini tehdit eden, çocuklarda uyuşturucu ve madde bağımlılığı sorununun çözülmesi amacıyla meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz” dedi.

Önergenin gerekçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanlığı’nın yıllardır yayınladığı uyuşturucu raporlarına göre, madde bağımlılığına bağlı ölümlerin giderek artış gösterdiğine işaret eden Atıcı, “Son 14 yılda hükümetler bütçeden istediği rakamları almasına rağmen uyuşturucu ve madde bağımlılığı mücadelesinden sonuç alınmadığı ortadadır. Kamu harcamaları incelendiğinde 2012 yılında yapılan kamu harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 6.21’lik artışla 395 milyon 792 bin 281 TL, 2013 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 87.86’lık artış göstererek 743 milyon 546 bin 907 TL olmuştur. Bu kamu harcamalarının artışına rağmen uyuşturucu kullanım yaşı hızla düşmekte, kullanıcı sayısı ise artmaktadır. Bu rakamlar uyuşturucu ve madde bağımlılığı sorununun azalmak yerine arttığını gözler önüne sermektedir” ifadelerini kullandı.

“Uyuşturucu kullanımının çocuk yaşlara inmesi, toplumun geleceği olan kuşakları tehdit etmektedir”

Bu rakamların alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu da gösterdiğini ifade eden Atıcı, gerekçede şunları kaydetti: “Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzlenim Merkezi’nin (TUBİM) 2011 yılında 32 ilde, genel ve teknik lise öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmada, 11 bin 812 öğrenci içerisinden yüzde 1,5 öğrencinin uyuşturucu kullandığı tespit edilmiştir. Uyuşturucu maddeler; merkezi sinir sistemini etkileyerek kullanan kişinin ruhsal ve fiziksel dengesini bozan; bu kişide fiziksel ve ruhsal bağımlılığa yol açan; kişisel ve toplumsal yönden ekonomik ve sosyal çöküntü oluşturan maddelerdir. Uyuşturucu kullanımının çocuk yaşlara inmesi ise toplumun geleceği olan kuşakları tehdit etmektedir. Saydığımız bu vahim tablo karşısında, hükümetin özellikle çocuklarda uyuşturucu ve madde kullanımı ile mücadelede yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu sebeple TBMM'nin araştırma komisyonu kurarak, toplumu ve çocukları uyuşturucu ve diğer madde bağımlılığından korumak üzere, gerekli önlemlerin alınması konusunda hükümete yol göstermesi gerekli olmuştur.”