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CHP’den Darbe Araştırma Komisyonu raporuna muhalefet şerhi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, FETÖ’nün ABD Dışişleri Bakanlığının yayınladığı ’Terörizm 2016 Ülkeler Raporu’nun Türkiye bölümünde ilk kez yer almasına ilişkin, "Bunu önemsiyoruz. Fakat FETÖ terör örgütünün ne olduğunu mahiyetini tam olarak tespit etmeyen bir değerlendirme olduğunu da ifade etmeliyiz" dedi.

CHPden Darbe Araştırma Komisyonu raporuna muhalefet şerhi

20 Temmuz 2017 17:30

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Zeynel Emre, Darbe Araştırma Komisyonu raporuna ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin üyeleri olarak, yazılan kısma 70 sayfadan ibaret ek muhalefet şerhini bugün biraz sonra teslim edeceğiz" dedi.

CHP’li Emre TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, Darbe Araştırma Komisyonu raporuna ek 70 sayfa muhalefet şerhini teslim edeceklerini söyledi. Darbe Araştırma Komisyonu raporunda yapılan ekin çıkartılması için Meclis Başkanlığı’na başvuru yaptıklarını belirten Emre, bunun kabul edilmediğini aktardı. Emre, "Sayın İsmail Kahraman’ın Komisyon Başkanlığına yazdığı yazıya ithafen bize iki günlük ek süre verildi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin üyeleri olarak, yazılan kısma 70 sayfadan ibaret ek muhalefet şerhi bugün biraz sonra teslim edeceğiz" dedi.

Milyonların adaletsizliğe karşı birlik olduğunu belirten Emre, taslak raporun yürüyüşün başında, muhalefet şerhlerinin ise yürüyüşün sonunda teslim edildiğimi ifade etti. Emre, komisyonda üç rapordan bahsedildiğini kaydederek, ek muhalefet şerhlerinde Kılıçdaroğlu’nun hedef alındığını ifade ettiklerini belirtti. Emre, "15 Temmuz’un aydınlatılması için değil, iş birliklerinin, suç ortaklıklarının perdelenmesi ve muhalefetin felç edilmesi için kullanılmıştır’’ ifadelerini kullandı.

Ahmet Umur Öztürk


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