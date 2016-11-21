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CHP’den hakarete suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya Adliyesinde görevli bir çalışan hakkında sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret ettiği gerekçesiyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

CHPden hakarete suç duyurusu

21 Kasım 2016 18:44

Partililer ile birlikte suç duyurusunda bulunduktan sonra il binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kiraz, “Cumhuriyetin kurucusu olan bir partiye ve onun genel başkanına kimsenin hakaret etme yetkisi yoktur” dedi.

CHP’ye yönelik son dönemlerde sistemli saldırılar yapıldığını iddia eden Kiraz, “Biz, Malatya Adliyesinde çalışan bir kişinin hem genel başkanımıza. hem partimize hem de partimizin kurucularına çeşitli hakaretlerde bulunduğunu tespit ettik. Bunun üzerine bu devlet memuru hakkında bir suç duyurusunda bulunduk. Son dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik sistemli saldırılar yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu saldırıların yapılmasına kimler müsaade ediyor, kimler buna destek veriyor, bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Biz, bunlara kimler cesaret veriyorsa onların da tespit edilip mutlaka hak ettikleri cezaları almasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş kökleriyle Cumhuriyetin kuruluş köklerinin aynı olduğunu söyleyen Kiraz, “Bu, bu zamana kadar gelmiştir. Biz bu ülkede barışın, kardeşliğin, özgürlüklerin, insan haklarının, vatanın ve demokrasinin en önemli savunucusuyuz. Bu ilkelerimizden de asla ve asla vazgeçmeyeceğiz ve ödün vermeyeceğiz. Biz bu değerleri savunurken bu saldırıların yapılması çok manidardır" diye konuştu.

“Bu saldırılara teslim olmayacağız”

Kiraz, yapılan saldırılara boyun eğmeyeceklerini kaydederek, “Biz hiçbir saldırı karşısında boyun eğmedik, bu tür saldırılara da asla teslim olmayacağız. Hiç kimse Cumhuriyetin kurucusu olan bir partiye küfür etme hakkını kendinde göremez. Biz bunların karşısında gerek siyasi. gerekse hukuki olarak durmaya devam edeceğiz. Ben bu çirkin davranışta bulunan kişiyi ve kişileri kınıyorum. Hükümet yetkililerinin de bir an önce geçtiğimiz günlerde partiler arasında oluşan olumlu havaya katkıda bulunması ve bunu destekler yönünde ifadeler kullanmasını bekliyoruz. Çünkü hükümetin keskinleştirdiği söylem toplumun farklı kesimleri tarafından CHP’yi hedef alacak şekilde kullanılıyor. Bu ülkemizin geleceği açısından umut vadeden bir tablo değil, bir an önce siyasetteki bu tansiyonun düşmesi lazım” şeklinde konuştu. 

Barış Türel 

Etiketler: chp, hakarete suç duyurusu, Malatya Adliyesi, Malatya İl Başkanı Enver Kiraz


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