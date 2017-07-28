CHP’den HDP’nin eylemine destek

HDP’nin geçtiğimiz salı günü Kayapınar ilçesinde bulunan Ekin Ceren Parkında başlattığı eylem 4. gününe girdi. HDP’nin bugünkü eylemine CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın ve il yönetimi de katılarak destek verdi.

CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın, 7’den 70’e herhangi bir insanın adalet diye bağırması durumunda CHP’nin onların yanında olacağını söyledi. Sayın, "HDP’nin değerli yöneticileri bu başlatmış oldukları hukuk adalet ve vicdan oturma eylemini canı gönülden destekliyoruz. Onlara katlı sunmak adına, gönül isterdi ki biz birlikte bu işleri devam ettirelim ama sanıyorum çok da izin verilmiyor gibi, bu anlamda olan legal bütün her şeye desteğimiz olacak. Kendilerini canı gönülden kutluyorum" diye konuştu.

Açıklamanın ardından CHP’li ve HDP’liler bir süre oturup sohbet ederken, güvenlik güçleri parkın etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Aydın Yorat