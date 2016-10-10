CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu’nun, belediye başkanı ve meclis üyelerine söz geçiremediğini öne süren Demirtaş, “Şerafettin Turpçu; CHP’li belediye başkanına, CHP’li meclis üyelerine söz geçiremeyen, CHP milletvekili olduğunu anlatmaya çalışacağına, CHP’den istifa etmeyi düşünse, Zonguldak için daha yararlı bir iş yapmış olur inancındayım” dedi.

2017 yılının Haziran ayında açılması planlanan Manolya Parkı için Zonguldak Valisi Ali Kaban’a teşekkür ettiğini, oyunun da “evet” olacağını öncesinden duyurduğuna dikkat çeken Demirtaş, şöyle devam etti:

“Laf üreteceğine, oluşumuna destek verdiği, il, ilçe kurullarından ve CHP’li belediye başkanı Muharrem Akdemir ve meclis üyelerinden dert yanacağına, gecikmeden gereğinin yapılması için yetkili organlara şikayetçi olmalıdır. Açıklamasında suçladıkları da mutlaka gerekli cevapları vereceklerdir. Meclis kararı üzerinden camiyi siyasete alet etmeye, yaygaraya hiç gerek yok. Belediye Başkanı meclis kararına itiraz eder, hatta gurup başkan vekili olan imardan anlamayan imar komisyonu başkanı kişi de iki satır yazıyla itiraz edebilir. Bu kadar basit. Bu konu, 3-4 aydır kamuoyunda tartışılıyordu. Bakanlıkça istenen meclis görüşü için hazırlanan plan taslağında; 78.412 metrekarelik toplam alanın; 8.612 metrekaresi ibadet alanı olarak, 69.800 metrekaresi ise fuar ve festival etkinliklerinde de kullanılabilecek, içinde sosyal ve kültürel tesislerin olacağı Manolya Park alanı olarak ayrılmıştı. Sayın Valimiz Manolya Park’ı Haziran 2017’de açmayı hedeflediklerini açıkladılar. Böylesine büyük bir parkı Zonguldaklıların hizmetine sunacak olan Sayın Valimize ancak teşekkürlerimi arz edebileceğimi, oyumun evet olacağını sağır sultana bile duyurmuştum.”

“Hiç kimse beni yönlendiremez”

CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu’nun, kendisi için Mimarlar Odası temsilciliğinden istifa etmesi gerektiği sözlerini hatırlatan Demirtaş, şöyle konuştu:

“Tanıyanlar bilir. Hiç kimse beni yönlendiremez, baskı altına alamaz. Doğru bildiğimden şaşmam. Kapı kulluğu, emir erliği yapmam. Yalakalık, şarlatanlık bilmem. Doğruya doğru, eğriye eğri derim. İçi boş süslü sözlerle halkı uyutmak, bahane üretmek benim işim değil. Beklediği yönde oy kullanmayınca, Mimarlar Odası temsilciliğinden istifamı talep etmiş. Seçim Kanunu gereğince, seçildiğiniz iki görevi aynı anda yürütemiyorsunuz. Seçimi kazanarak gelinen iki görevden birinden ayrılmak zorunluluğu var. O nedenle; yasa gereği Mart 2014’te, yaklaşık 2 sene 6 ay önce Mimarlar Odası’ndaki görevimi bırakmıştım. Bu kadar zaman geçtikten sonra bırakmamı talep edene, ancak ’günaydın’ diyebilirim. Eğer CHP milletvekilleri, ülkeyi ve dış dünyayı böylesine geriden izliyorlarsa, vah ülkeme, vah CHP’ye.”