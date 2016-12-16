Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'in de aralarında bulunduğu CHP Bergama İlçe Başkanlığı ve CHP İzmir il yöneticileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne giden CHP heyeti, burada da basın açıklaması yaparak Kiraz'ı kınadı. CHP İlçe Başkanı Ayşe Demirci, "Hakkında Milli Eğitim Bakanlığınca dava sonuçlanıncaya kadar derhal gerekli adımlar atılarak, görevinden el çektirilerek bir daha göreve gelmemek üzere görevine son verilmelidir" dedi.

Öte yandan, Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın sözleri hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Sertan Ergit