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CHP'den İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkında suç duyurusu

İzmir’in Bergama ilçesinde, sosyal medya hesabından Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) hakaret ettiği iddia edilen Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkında CHP İlçe Başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

CHPden İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkında suç duyurusu

16 Aralık 2016 18:04

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'in de aralarında bulunduğu CHP Bergama İlçe Başkanlığı ve CHP İzmir il yöneticileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne giden CHP heyeti, burada da basın açıklaması yaparak Kiraz'ı kınadı. CHP İlçe Başkanı Ayşe Demirci, "Hakkında Milli Eğitim Bakanlığınca dava sonuçlanıncaya kadar derhal gerekli adımlar atılarak, görevinden el çektirilerek bir daha göreve gelmemek üzere görevine son verilmelidir" dedi.

Öte yandan, Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın sözleri hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi. 

Sertan Ergit 

Etiketler: bergama, Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir


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