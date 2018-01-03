CHP'den İran'daki olaylara ilişkin değerlendirme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın istikrarının sadece İran için değil bölge ve Türkiye için çok önemli olduğunu ifade eden Tezcan, "Bu nedenle bölgede şiddetten kaçınmaya herkesin özen göstermesini bekliyoruz. Bölgede sağduyunun sağlanması herkes için önemlidir. Bu meselenin çatışma ortamına taşınmaması ve bir an önce çözüme kavuşmasını diliyoruz" diye konuştu.

Asgari ücret eleştirisi

2018 yılı asgari ücret zammına ilişkin Tezcan, "Asgari ücret net 2 bin TL olsun demiştik. Ödenebileceğini biliyoruz, hesaplarını yaptık ama ne yazık ki işçinin nasıl geçineceğini düşünmeyen bir hükümet var. Açlık sınırı bin 608 lira, asgari ücret açlık sınırının altında. Asgari ücret pazarlığa tabi bir ücret olamaz" diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Tezcan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün AK Parti'nin kurucu üyelerinden olup olmadığı konusuna ilişkin, "Abdullah Gül, 696 sayılı KHK yayınlandığında bu konudaki endişelerini paylaştı. AK Parti bundan rahatsız oldu ve kendi kadrolarını aforoz edecek duruma geldi. Bu tartışma bir cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması değildir" değerlendirmesinde bulundu.