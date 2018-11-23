CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

CHP Belediye Meclis üyesi Ali Perktaş partisinden istifa ederek Ak Partiye geçti. AK Partiye geçen Ali Perktaş'a rozetini AK Parti Yazıhan İlçe Başkanı Veysel Ateş ve Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk taktı.

İstifasıyla ilgili konuşan Ali Perktaş, "CHP Belediye Meclis üyesiydim. Çok kıymetli İlçe Başkanım Veysel Ateş ve çok kıymetli Yazıhan Belediye Başkanım Nevzat Öztürk Bey ile görüşerek CHP'den istifa ettim. 30 Mart 2014 seçimlerinde CHP den 1. sıra belediye meclis üyesi olarak seçildim dört yıldan fazla belediye meclis üyesi olarak görevime devam ettim gerek partinin ve gerekse belediye başkanın uyum içerisinde çalışmalarına şahit oldum bu sebeplerden dolayı Belediye Meclis üyesi olarak kendi isteğim ile CHP'den istifa ediyorum, AK Parti'ye geçiyorum” şeklinde konuştu.

Ak Parti Yazıhan İlçe Başkanı Veysel Ateş ise, “2014 seçimlerinde CHP'de 1. sıra da seçilen Ali Perktaş 4.5 yıl muhalefette devam etti bu günde Ak Parti'ye müracaat etti. Ak Parti'nin bu güne kadar hizmetlerini gören Ali Perktaş kardeşimiz Ak Parti'ye olan memnuniyetini dile getirdi. Yeni hizmet yılında Ak Parti'de meclis üyesi olarak devam etmek istediğini ve Ak Parti'ye geçip hizmetlerini burada devam ettirmek isteği ile partimize belediye meclis üyeliği için müracaat ta bulundu. Allah hayırlı uğurlu etsin yeni hizmet yılında kendisine başarılar diliyorum'' dedi.

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk de, “2014 yılından bu güne kadar hiç bir ayrım yapmadan uyum içerisinde beraber çalıştığımız CHP Belediye Meclis Üyesi Ali Perktaş' ın partisinden istifa ederek Ak Parti ailesine katılması bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir. 2019 seçimleri için Meclis Üyeliğine başvuran arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun diyor Allah yar ve yardımcınız olsun” diye konuştu.

Eyüp Öztürk

