CHP'den 'ittifak' açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Abant'ta düzenlenen ve 3 gün süren TBMM 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantı'sı sona erdi.

Toplantının sonunda basın açıklaması yapan CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, yerel seçimlerde ittifak konusuyla ilgili, “Yasal bir ittifak söz konusu değil. Yasal bir ittifak söz konusu olmadığı için burada milletin ittifakı, parti tabanlarının ittifakı gerekiyor. Kendi bölgelerinde İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener de açıklamada bulundu. Milletimiz ne yapacağını gayet iyi biliyor. Milletimiz muhalefette güçlü olan hangi siyasi partiyse, o siyasi partinin o bölgede güçlü bir şekilde desteklenmesi için milletimiz elinden geleni yapacaktır. Bu mesele artık bir CHP, İYİ Parti, HDP diğer siyasi parti meseleleri olmaktan çıkmıştır. Artık vatanımızın birlik ve bütünlüğü elden gidiyor. O zaman biz sandıkta ittifak diyoruz. Bunun için hangi tür görüşme gerekiyorsa, üst düzeyde, ilçe, il bazında herkesle görüşerek milletin ittifakını sandıkta gerçekleştirmeye çalışacağız" diye konuştu.