Diğer
Kategoriler

CHP'den kurultay otobüsünde yaşanan taciz olayıyla ilgili açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar İl Başkanı Kemal Demirkırkan, Kuşadası İlçe Yönetim Kurulu üyesinin kurultay otobüsünde küçük yaştaki bir erkek çocuğuna uyguladığı taciz olayıyla ilgili olarak "Eğer bu suçlu Cumhuriyet Halk Parti’sinin içindeyse kanun gereğini yapar, kanunun yapmadığı yerde biz gereğini mutlaka yaparız” dedi.

CHPden kurultay otobüsünde yaşanan taciz olayıyla ilgili açıklama

23 Şubat 2018 13:04

CHP kurultayı için Kuşadası’ndan Ankara’ya giden partilileri taşıyan otobüste 14 yaşındaki bir erkek çocuğuna sarkıntılık ettiği iddiasıyla aranan ve kaçmaya çalışırken yakalanan CHP Kuşadası ilçe yöneticisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Konuya ilişkin görüşlerini belirten CHP Afyonkarahisar İl başkanı Kemal Demirkırkan, istismarı yapan kim olarsa olsun cezasını çekmesi gerektiğini bildirdi. Demirkırkan, “İnsanlığın dini, dili, ırkı ve partisi yoktur. Eğer bir istismar varsa bu bizim partimizin içinden de herhangi bir partiden de geliyorsa mutlaka cezasını çekmelidir. Biz diyoruz ki kim olursa olsun, nerenin mensubu olursa olsun kadına şiddet uygulayan, çocuk istismarı yapanlar cezasını çeksin. Bizim özellikle son dönemde gördüğümüz bunun çok yaşandığı kurumların adının temize çıkartılmaya çalışılmasından şikayetçiyiz. Bir suçlu varsa herkes suçunu çekmelidir. Eğer bu suçlu Cumhuriyet Halk Parti’sinin içindeyse kanun gereğini yapar, kanunun yapmadığı yerde biz gereğini mutlaka yaparız” diye konuştu.

Hayati Kanat

Etiketler: chp, çocuk istismarı, taciz

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç