CHP'den kurultay otobüsünde yaşanan taciz olayıyla ilgili açıklama

CHP kurultayı için Kuşadası’ndan Ankara’ya giden partilileri taşıyan otobüste 14 yaşındaki bir erkek çocuğuna sarkıntılık ettiği iddiasıyla aranan ve kaçmaya çalışırken yakalanan CHP Kuşadası ilçe yöneticisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Konuya ilişkin görüşlerini belirten CHP Afyonkarahisar İl başkanı Kemal Demirkırkan, istismarı yapan kim olarsa olsun cezasını çekmesi gerektiğini bildirdi. Demirkırkan, “İnsanlığın dini, dili, ırkı ve partisi yoktur. Eğer bir istismar varsa bu bizim partimizin içinden de herhangi bir partiden de geliyorsa mutlaka cezasını çekmelidir. Biz diyoruz ki kim olursa olsun, nerenin mensubu olursa olsun kadına şiddet uygulayan, çocuk istismarı yapanlar cezasını çeksin. Bizim özellikle son dönemde gördüğümüz bunun çok yaşandığı kurumların adının temize çıkartılmaya çalışılmasından şikayetçiyiz. Bir suçlu varsa herkes suçunu çekmelidir. Eğer bu suçlu Cumhuriyet Halk Parti’sinin içindeyse kanun gereğini yapar, kanunun yapmadığı yerde biz gereğini mutlaka yaparız” diye konuştu.

Hayati Kanat