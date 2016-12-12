CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Beşiktaş’taki terör saldırıları sonrasında sosyal medya platformu Twitter’dan yaptığı açıklamalar nedeniyle bugün gözaltına alınan Mücahit Avcı'nın CHP ile kurumsal bir ilişkisi yoktur. Adı geçen şahsın 2014 Yerel Seçimleri’nde bazı belediye başkan adaylarına şahsi sosyal medya danışmanlığı görevinde bulunduğu belirlenmiştir. İnternet medyasına "CHP’nin sosyal medya danışmanı" şeklinde yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

