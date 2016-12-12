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CHP'den Mücahit Avcı açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, terör propagandası gerekçesiyle göz altına alınan Mücahit Avcı'nın CHP ile kurumsal bir ilişkisinin bulunmadığını açıkladı.

CHPden Mücahit Avcı açıklaması

12 Aralık 2016 16:26

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Beşiktaş’taki terör saldırıları sonrasında sosyal medya platformu Twitter’dan yaptığı açıklamalar nedeniyle bugün gözaltına alınan Mücahit Avcı'nın CHP ile kurumsal bir ilişkisi yoktur. Adı geçen şahsın 2014 Yerel Seçimleri’nde bazı belediye başkan adaylarına şahsi sosyal medya danışmanlığı görevinde bulunduğu belirlenmiştir. İnternet medyasına "CHP’nin sosyal medya danışmanı" şeklinde yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
 


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