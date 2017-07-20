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CHP'den şehit öğretmen Necmettin Yılmaz için yürüyüş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, yarın partileri öncülüğünde terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak katledilen Necmettin Yılmaz’ı anmak için yürüyüş düzenleyeceklerini söyledi.

CHPden şehit öğretmen Necmettin Yılmaz için yürüyüş

20 Temmuz 2017 13:31

Yarın düzenlenecek olan yürüyüşe ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Milletvekili Gürsel Erol, “Kentimizde terör örgütlerince katledilen; öldürülen Necmettin öğretmenimizi anmak ve buradan terör eylemlerinin bitirilmesi için Türkiye’ye mesaj vermek için buradayız. Yarın 18.00’de başlayacak eylem ve açıklamamız. Buradaki terörden kaynaklı mağduriyetleri gündeme getirerek bu acıların bir daha yaşanmamasına yönelik Türkiye’ye mesaj vermek için buradayız. Yarın bütün Tuncelili hemşehrilerimizi yürüyüşümüze davet ediyorum” dedi.

Yürüyüşün içeriğine ilişkin de bilgi veren Erol, “Belediye binasından cemevine yürüyüş olacak. Oradan da suya karanfiller bırakacağız ve ben bir konuşma yapacağım” diye konuştu.

Yürüyüşe CHP Grup Başkanvekili Levent Gök’ün yanı sıra milletvekilleri Muharrem İnce, Tuncay Özkan, Gülay Yedekci ve Haluk Pekşen’in de katılacağını kaydeden Milletvekili Gürsel Erol, “Buradan Türkiye’ye bir mesaj vereceğiz. Tunceli’nin bir terör kenti değil bir Cumhuriyet kenti olduğuna dair bir mesaj vermek istiyoruz” şeklinde konuştu. 

Ercan Topaç


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