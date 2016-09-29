CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantının gündemini CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. 15 Temmuz darbe girişimine değinen Böke, “Umudu ortadan kaldırma gayreti son sürat devam ediyor. Türkiye 15 Temmuz gecesi bir felaket yaşadı. Bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Ama o darbe girişimine karşı o gece Türkiye asker üniformasıyla karşısına çıkmış olan darbecilere milletin iradesinin ne olduğunu çok açık bir biçimde hatırlattı ve bunu hatırlatırken millet sokakta olma hakkını kullanarak hatırlattı. Bunu hatırlatırken millet meclisin esas yönetim mecrası olduğunu hatırlatarak yaptı. 4 siyasi parti ortak bir bildirge imzaladı ve Türkiye’nin demokrasi için çağrısını yüksek sesle dile getirdi. Unutmalım ki sokakta canı pahasına mücadele veren millette o millet iradesini temsil edem mecliste o gün demokrasiyi savundu. Hep birlikte biz o gün anayasal sistemi savunduk. Biz 15 Temmuz’da demokrasi ve anayasal düzeni savunduk. Savunmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“DARBENİN BİR PANZEHİRİ VAR”

“Askeri darbeyle başarılamayanı bir sivil darbe ile diktatörlüğü bu ülkeye yerleştirmeye çalışarak yapıyorlar” diyen Böke, konuşması şu şekilde sürdürdü:

“Asla bu ülkeden demokrasinin, milletin iradesinin ve anayasal sistemin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Meclisi bombalayan FETÖ, AKP tarafından açıkça korunuyor. Meclisi bombalayarak başarılamayan darbe şimdi KHK’larla demokrasiyi bombalayarak başarılmaya çalışılıyor. Biz buna da izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz’dan beri ısrarla ifade ediyoruz. Darbenin bir panzehiri var, o da demokrasi daha çok demokrasi hepimiz için hepimizin ortak olduğu bir Türkiye inşası ve bize düşen en önemli görevde canı pahasına bunu sokakta savunmuş olan milelimizle beraber bunu savunmaya devam etmektir”.

OHAL kapsamındaki Kanun Hükmünde Kararnameleri(KHK), Anayasa Mahkemesi’ne götürmeye başladıklarını belirten Böke, konuya ilişkin, “Çünkü bu KHK’lar Anayasa’da tarif edilmiş olan görev tanımlarının çok ötesine taşıyorlar. Açıkça ortaya çıkan bir tablo var darbe ile elde edilemeyen güç AKP tarafından şimdi KHK’larla OHAL’i sınırsız uzatma söylemleri ve uygulamalarıyla açıkça bir sürekli diktatörlüğe dönüştürülüyor. Saray rejimini inşasına boyun eğmeyeceğiz. Nasıl ki bugüne kadar demokratik mücadeleyi yürüttüysek bundan sonra aynı kararlılıkla tüm haklarımızı sonuna kadar kullanarak ve kullanmak isteyen herkesi destekleyerek devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“OHAL’LER DEMOKRASİNİN YIKILMASI ANLAMINA GELİR”

Türkiye’nin ve meclisin, darbe ile mücadele etmek için bir OHAL’e ihtiyacı olmadığını kaydeden Böke, “Geçen hafta bir açık çağrı yapmıştık.’gelin vakit kaybetmeyelim bugün OHAL’i kaldıralım demiştik. Kaldıralım ki gerçekten darbeye panzehir olacak demokrasiyi meclisten beraber inşa edebilelim. Yine OHAL’İ uzatmak isteyenlere bir kez daha bunu hatırlatıyoruz. OHAL’ler demokrasinin yıkılması anlamına gelir. OHAL’ler demokrasiye ihtiyaç duyulan bu darbe zeminlerinin ortadan kalkmasına imkan yaratmaz” ifadelerine yer verdi.

“Çok açık bir tablo ile karşı karşıyayız” diyen Böke, şu değerlendirmede bulundu:

“İktidar ülke çapında yapması gereken FETÖ temizliğini eksik yapma kararlılığı gösteriyor. Özellikle siyaset içerisindeki özellikle iktidar partisi içerisindeki FETÖ’cüleri koruma kaygıları çok açık bir biçimde ortaya çıkıyor. İktidar kendi içindeki FETÖ’cüleri açıkça himaye ediyor. Nitekim bugünde Cumhurbaşkanı muhtarlarla yaptığı görüşme sırasında şunu söylemiş ‘meclis FETÖ ile mücadele edemez’ demiş. Meclis FETÖ ile çok iyi mücadele verdi. Yeter ki AKP meclise soktuğu FETÖ’cülerin partizan kaygılarla korunmasına son versin. Eğer iktidar partisi darbe ile mücadele konusunda samimiyse çok açık bir çağrımızı tekrar yineliyoruz”.

“EĞER İKTİDAR PARTİSİ DARBE İLE MÜCADELE KONUSUNDA SAMİMİYSE…”

Böke, iktidara FETÖ ile mücadele konusunda çağrıda bulunarak, “Eğer iktidar partisi darbe ile mücadele konusunda samimiyse çok açık bir çağrımızı tekrar yineliyoruz. Dün bu konuda bir araştırma önergesi verdik. Bu araştırma önergesi şunu sormak ihtiyacını duyuyor. FETÖ’nün siyasi ayağı mutlaka ortaya çıkartılmalı. CHP olarak darbe girişimine yol açmış olan FETÖ’nün siyasi uzantısının da araştırılması için çok acil bir komisyon kurulmasını istiyoruz. Gelin mecliste bu komisyonu kuralım ve Türkiye bu darbenin nasıl ortaya çıktığını çok açık bir şekilde görsün. Eğer AKP bu önergeye destek vermezse Meclisin darbe ile mücadelesinin önünü açmak yerine OHAL ile darbe rejimi kurma arayışlarına devam edeceğinin bir anlamı ortaya çıkar” diye konuştu.