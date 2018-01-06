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CHP’den taşeron ve asgari ücret itirafı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, beklentilerin üzerinde yapılan yüzde 14,2’lik zam oranını sahiplenmeye çalışırken, taşeron düzenlemesinin büyüklüğünü de itiraf etmiş oldu.

CHPden taşeron ve asgari ücret itirafı

06 Ocak 2018 14:01

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ekonomi kurmayları, İstanbul'da ekonomi muhabirleri ile bir araya geldi.

Toplantıya CHP'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, CHP İşveren Sendikaları ve Meslek Birliklerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ve CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık katıldı.

Hilton Bomonti Otel'de düzenlenen toplantıda konuşan Erdoğdu, "Taşerona bugün kadro verildiyse CHP'nin o seçim öncesi başlattığı ve o seçimle birlikte yükselttiği politikalar sonucudur. Asgari ücretin bugünkü seviyesine gelmesi de o günkü politikaların sonucudur" ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, bu sözleri ile asgari ücrete beklentilerin üzerinde yapılan yüzde 14,2’lik zam oranını sahiplenmeye çalışırken, taşeron düzenlemesinin büyüklüğünü de itiraf etmiş oldu. Taşeron ile ilgili AK Parti hükümetinin gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki düzenlemeyi ve asgari ücrete enflasyon oranının üzerinde yapılan zammı günlerdir ağır bir dille eleştiren ve haksızlık yapıldığını iddia eden CHP de, Aykut Erdoğdu’nun bu itirafları akıllara CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın "hükümet dünyanın en doğru işini yapsa bile yanında olmayacağız" sözlerini getirdi. 

 

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