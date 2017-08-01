CHP'den tek tip kıyafet açıklaması

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılandığı dava Sincan Cezaevi'nde görülmeye başlandı. CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, duruşma sürerken gazetecilerin sorularını cevapladı. Cezaevlerinde tek tip kıyafet uygulamasına ilişkin soru üzerine Levent Gök, "Bu konularda dikkatli olunmasında yarar var. Ben geçtiğimiz yıllardan şunu hatırlıyorum; daha önce bir tek tip uygulaması yapılmıştı. Tek tip uygulaması yapılan sanıklar, daha sonra AİHM'ye tazminat başvurusunda bulundular ve kazandılar. Dikkatli olmak gerekir. Sorunları duygusal açıdan değil de hukuksal açıdan çözmek gerekir. Türkiye, başka bir sorunla karşılaşabilir" ifadelerini kullandı.