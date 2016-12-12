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CHP’den terör kınaması

CHP Erzurum İl Başkanı Tacettin Kızıloğlu, yayınladığı başsağlığı mesajında terörü kınadı.

CHPden terör kınaması

12 Aralık 2016 16:36

CHP Erzurum İl Başkanı Tacettin Kızıloğlu, yayınladığı başsağlığı mesajında, “10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleşen menfur terör saldırıları, Türkiye Cumhuriyetimizin güvenliği için özveriyle ve sorumlulukla görev yapan Emniyet Teşkilatımızı hedef almıştır. Saldırılarda şehit düşen polislerimizin ve sivil vatandaşlarımızın yasını tutuyor, saldırıyı yapanları, saldırının arkasındaki karanlık güçleri lanetliyor,CHP Erzurum İl Örgütü adına şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.” dedi.
Kirli ve karanlık ellerin Ülkemizi kaos ortamına sürüklemeye çalıştığına dikkat çeken Başkan Kızıloğlu; Türkiye’nin zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Karanlık ellerin emellerine ulaşmaması, toplumsal barışın sağlanması için her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe ve sağduyuya ihtiyacımız var.” diye konuştu.
(ERZ-Y) 


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