Bazı gezi ve incelemelerde bulunarak gündemdeki konuları değerlendirmek üzere Van'da toplantılar yapan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Van Ticaret ve Sanayi Odasında sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. İl Başkanı Mehmet Kurukçu’nun konuşmasının ardından gündemle ilgili açıklama yapan Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Van'ın iktidarlar tarafından sürekli suistimal edildiğini, gereken değerin verilmediğini savundu. Türkiye'de artık herkesin konuşarak fikrini ortaya koyması gerektiğini belirten Kara, "Şimdiki bozuk düzeni değiştirmenin arifesindeyiz. Çok ciddi sorunlar var. Eğitim, sağlık sorunları. Ama CHP olarak bizim amacımız bu sorunları ortadan kaldırmak. CHP'nin projeleri insan odaklıdır. Halk için mücadele ediyoruz" dedi.

“Milletvekillerin tutuklanması kabul edilemez”

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise, bölgesel kalkınma açısından Van'ın çok geride kaldığını belirterek, “Buraların kalkınması için devlet desteği şarttır” ifadelerini kullandı.

Hakkari’de tutuklanan milletvekilleriyle ilgili de konuşan Şeker, "Hakkari'nin 3 milletvekili tutuklanmış. Bunlar kabul edilemez. Bu tutuklamalardan vazgeçilmeli. Öte yandan mağdur olan öğretmenlerle görüştük. Çocukların öğretmensiz, eğitimsiz kalması bizi endişelendiriyor. Biz buraya bu sorunları nasıl çözeriz diye geldik” şeklinde konuştu.

Toplantı, STK temsilcilerinin isteklerini dile getirmeleriyle sona erdi.