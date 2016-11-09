Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » CHP’li Ali Şeker: Bu tutuklamalardan vazgeçilmeli

CHP’li Ali Şeker: Bu tutuklamalardan vazgeçilmeli

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, "Hakkari'nin 3 milletvekili tutuklanmış. Bunlar kabul edilemez. Bu tutuklamalardan vazgeçilmeli” dedi.


09 Kasım 2016 16:25

Bazı gezi ve incelemelerde bulunarak gündemdeki konuları değerlendirmek üzere Van'da toplantılar yapan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Van Ticaret ve Sanayi Odasında sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. İl Başkanı Mehmet Kurukçu’nun konuşmasının ardından gündemle ilgili açıklama yapan Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Van'ın iktidarlar tarafından sürekli suistimal edildiğini, gereken değerin verilmediğini savundu. Türkiye'de artık herkesin konuşarak fikrini ortaya koyması gerektiğini belirten Kara, "Şimdiki bozuk düzeni değiştirmenin arifesindeyiz. Çok ciddi sorunlar var. Eğitim, sağlık sorunları. Ama CHP olarak bizim amacımız bu sorunları ortadan kaldırmak. CHP'nin projeleri insan odaklıdır. Halk için mücadele ediyoruz" dedi.

“Milletvekillerin tutuklanması kabul edilemez”
CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise, bölgesel kalkınma açısından Van'ın çok geride kaldığını belirterek, “Buraların kalkınması için devlet desteği şarttır” ifadelerini kullandı.
Hakkari’de tutuklanan milletvekilleriyle ilgili de konuşan Şeker, "Hakkari'nin 3 milletvekili tutuklanmış. Bunlar kabul edilemez. Bu tutuklamalardan vazgeçilmeli. Öte yandan mağdur olan öğretmenlerle görüştük. Çocukların öğretmensiz, eğitimsiz kalması bizi endişelendiriyor. Biz buraya bu sorunları nasıl çözeriz diye geldik” şeklinde konuştu.

Toplantı, STK temsilcilerinin isteklerini dile getirmeleriyle sona erdi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!