CHP'li Altıok: 'İyileşebilmemiz için tek yürek olmaya ihtiyacımız var'

CHP Karabük 36. İl Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Abdullah Çakır ve Erdal Demir’in aday oldukları kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok da katıldı. Seçimlerde 89 oy alan Abdullah Çakır il başkanı seçilirken, diğer aday Erdal Demir ise 39 oy alabildi.

Kongrede konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, "Bizim yapmamız gereken barışçıl, ayrıştırmayan bir dil bütünlüğü içerisinde itirazlara kulak vermek, itiraz hakkını, direnme hakkını savunan insanların yanında olmak ve onların yaşam hakkını korumak ve geliştirmektir. Ancak örgütlü bir sistemle bu karanlıktan çıkabiliriz. O örgütlülükte Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlülüğüdür. Cumhuriyet Halk Partisi, bu eşitlik ve özgürlük için çalışmaya devam edecektir. Son yaptığımız kurultay sonuç bildirgesi doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi, özgürlükçü demokrasi mücadelesini benimsemiştir. Önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz kurultayımızla da kardeşliği, birlikte yaşamanın destanını yazmak üzere, yine demokratik anlayışla biz de kurultayımızı tamamlayacağız. İyileşebilmemiz için birbirimizi duymaya, anlamaya ve kendi mağduriyetlerimiz için değil birbirimizin mağduriyetleri için mücadele etmeye bu anlayışla yan yana durmaya, tek vücut ve tek yürek olmaya ihtiyacımız vardır. Barış ancak sol bir iktidarla mümkündür” dedi.

Yasin Erdem