Diğer
Kategoriler

CHP'li Altıok: 'İyileşebilmemiz için tek yürek olmaya ihtiyacımız var'

CHP Karabük İl Başkanlığı kongresine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, “İyileşebilmemiz için birbirimizi duymaya, anlamaya ve kendi mağduriyetlerimiz için değil birbirimizin mağduriyetleri için mücadele etmeye bu anlayışla yan yana durmaya, tek vücut ve tek yürek olmaya ihtiyacımız var” dedi.

CHPli Altıok: İyileşebilmemiz için tek yürek olmaya ihtiyacımız var

24 Aralık 2017 18:52

CHP Karabük 36. İl Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Abdullah Çakır ve Erdal Demir’in aday oldukları kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok da katıldı. Seçimlerde 89 oy alan Abdullah Çakır il başkanı seçilirken, diğer aday Erdal Demir ise 39 oy alabildi.

Kongrede konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, "Bizim yapmamız gereken barışçıl, ayrıştırmayan bir dil bütünlüğü içerisinde itirazlara kulak vermek, itiraz hakkını, direnme hakkını savunan insanların yanında olmak ve onların yaşam hakkını korumak ve geliştirmektir. Ancak örgütlü bir sistemle bu karanlıktan çıkabiliriz. O örgütlülükte Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlülüğüdür. Cumhuriyet Halk Partisi, bu eşitlik ve özgürlük için çalışmaya devam edecektir. Son yaptığımız kurultay sonuç bildirgesi doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi, özgürlükçü demokrasi mücadelesini benimsemiştir. Önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz kurultayımızla da kardeşliği, birlikte yaşamanın destanını yazmak üzere, yine demokratik anlayışla biz de kurultayımızı tamamlayacağız. İyileşebilmemiz için birbirimizi duymaya, anlamaya ve kendi mağduriyetlerimiz için değil birbirimizin mağduriyetleri için mücadele etmeye bu anlayışla yan yana durmaya, tek vücut ve tek yürek olmaya ihtiyacımız vardır. Barış ancak sol bir iktidarla mümkündür” dedi. 

Yasin Erdem

Etiketler: Zeynep Altıok

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç