29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Nilüfer Belediyesi Özlüce İlkokulu 4 A sınıfı öğrencilerinin sergilediği gösteriyi dini değerleri ve yaşam biçimini aşağılayıcı olarak değerlendiren Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şubesi·, okul önünde düzenlediği basın açıklaması ile olayı protesto etti.

Yoğun katılımın sağlandığı basın açıklamasında Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Numan Şeker, "Bahsi geçen gösteride kadınların giydiği çarşafı, erkeklerin taktığı sarık ve giydiği cübbeyi tahkir eden, bu kıyafetleri çağ dışı göstermeye çalışan ve bunları terk etmeyi çağdaşlık ve cumhuriyetçilik olarak gören karanlık beyinleri şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Yaşam biçimlerini bu derece aşağılayan bir anlayış ile karşı karşıya kalmak kabul edilebilir bir durum değil" diye konuştu. Konun takipçisi olacaklarını belirten Numan Şeker konuyla ilgili gerekli hukuki süreci başlattıklarını söyledi.

CHP'nin ne zaman emeklileri hatırladı?

CHP Bursa Milletveki Erkan Aydın'ın TBBM'ye emekli ikramiyeleriyle ilgili olarak verdiği soru önergesinin hatırlatılması üzerine bu yıl Ağustos ayında sözleşme masasına oturacaklarını belirten Şeker "CHP'nin ne zaman emeklileri hatırladığını sormak lazım. Kim olursa olsun, biz emeklilerin yanındayız. Yasalarda bazı sıkıntılar var bunların da giderilmesi için görüşmeler devam ediyor. Promosyonlardaki sıkıntılar inşallah en kısa sürede giderilir. Biz bu konuyu hukümetimizle masada konuşacağız" dedi.

Yusuf Ali Arslan