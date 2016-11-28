CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem, Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay ve Parti Meclis Üyesi Ali Özgündüz'den oluşan heyet Sivas'a gelerek CHP İl Başkanlığındaki partililerle bir araya geldi. Partilerin sorularını cevaplayan heyet daha sonra basın toplantısı düzenledi. Heyet adına konuşan Parti Meclis Üyesi Ali Özgündüz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonlarını eleştirerek, "Türkiye, Olağanüstü Hal ile yönetilen ve ne kadar süreceği belli olmayan bir haldedir. Yakınlarıyla birlikte bir milyona yakın mağdur yaratılmıştır. AK Parti FETÖ'yle mücadele etmiyor. Etmediği o kadar bariz ki, bir ülkede darbe girişimi olacak ve bu girişimi araştıran meclis komisyonu o ülkenin cumhurbaşkanını, başbakanını dinlemeyecek. O ülkenini genelkurmay başkanını, MİT müsteşarını dinlemeyecek. Türk tipi komedidir bunun adı. Darbeyi açığa çıkarma olayı değildir. Yine FETÖ'yle mücadele edilmiyor, kurunun yanında yaşta yanıyor" dedi.

Basın toplantısının ardından Özgündüz ve beraberindeki milletvekilleri, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruşlarına ziyarette bulundu. Milletvekilleri, ilk olarak Türk Eğitim-Sen Sivas Şube Başkanı Nuri Eryıldız'ı ziyaret etti. Bir süre Eryıldız ile sohbet eden milletvekilleri daha sonra Ziraat Odası'na geçti. Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, milletvekillerini çiftçilerin sorunlarını anlatarak ülkede birlik ve beraberlik istediklerini söyledi. İzmir Milletvekili Balbay, bunun üzerine şunları söyledi: "Bu ülkede barışın, huzurun olması için, kardeşçe bir arada yaşamak için her şeyi yapmaya hazırız. Bütün temel sorunların çözümü için, genel başkanımızda söyledi, 'Hangi yasayı istiyorsanız çıkaralım' dedi. Ama tabi kardeşçe konuşmak gerekirse, gelinen noktayı eleştirmezsek daha iyiye gidemeyiz. Eleştirmek, sahip çıkmaktır. O şekilde bakıyoruz. İktidara geldiklerinde 'Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokacağız' dediler, şimdi birbirine soktular. 'Suriye'ye gireceğiz' dediler, Suriyeliler bütün illerimize girdi. Şimdi bu noktadan bir çıkış bulmak lazım. Hep beraber bulalım.

Mesela Et ve Süt kurumu oluşturuldu. Şimdi o kurum ithalata izin veren kurum haline geldi. Biz Türkiye'nin daha iyiye gitmesi için eleştiriyoruz. Yoksa ayrıntılara girersek, 5 yıl önce İmralı'yla kim görüştü, Oslo'da kim ne yaptı? Biz bu ülkeye yararı olmadığı için sürekli öne sürmüyoruz bunları. Ama bizim ne terör örgütüyle, ne FETÖ'yle ne geçmişte ne bugün hiç bir bağlantımız yok. Ama geçmişteki bağlantılar ortada. O nedenle hakikaten bu ülkenin bütünlüğü için hepimize sorumluluk düşüyor. Ama en büyüğü de doğal olarak ülkeyi yönetenlerin."

Uğur Yiğit