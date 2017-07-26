CHP’li Bektaşoğlu’ndan Bakan Fakıbaba’ya "fındık fiyatlarına müdahale" çağrısı

TBMM Genel Kurulu’nda bugün söz alan CHP Giresun Milletvekili Bektaşoğlu, Bakan Fakıbaba’ya başarılar diledikten sonra, “Özellikle Giresun milletvekili olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba’dan beklentilerimiz var. Kendisinden bölgemizin tek geçim kaynağı, 8 milyon nüfusu ilgilendiren, 6 ilin ekonomisinin çarkını döndüren fındıkla ilgili yeni, şimdiye kadarkinden farklı, üreticilerimizin hak ve menfaatlerini koruyan politikalar ortaya koymasını bekliyoruz” dedi.

Bakan Fakıbaba’dan düşen fiyatlara müdahale etmesini isteyen Bektaşoğlu, ”Sayın Bakana ilk çağrım, bir an önce şu anda yerlerde sürünen fındık fiyatlarıyla ilgili somut önlemler alması, fındığın taraflarından görüş alarak 2017 için müdahale alımı politikaları oluşturması yönündedir. Kendisinin yabancı tekellerin, onların yerli ortaklarının değil, fındığın ve üreticinin bakanı olmasını istiyor ve bekliyoruz. 8-9 lira fındığın hakkı olan değil, sömürgenlerin oluşturduğu fiyattır. Ülkemizin, bölgemizin, üreticimizin daha fazla mağdur edilmesine sessiz kalmayacağımızın bilinmesini isterim” diye konuştu.

Bektaşoğlu, konuya ilişkin olarak TBMM’ye yeni bir soru önergesi vereceğini de söyledi.