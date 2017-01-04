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CHP’li belediye başkanları hayatını kaybedenleri andı

İstanbul’un CHP’li ilçe belediye başkanları, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile birlikte terör saldırısının gerçekleştiği Reina’nın önüne gelerek, hayatını kaybedenleri andı.

CHPli belediye başkanları hayatını kaybedenleri andı

04 Ocak 2017 13:40
CHP’li belediye başkanları hayatını kaybedenleri andı - Tıkla İzle

Canpolat, "Ülkemizi son dönemde hızla bir terör merkezi halinde dönüştürmeye çalışanlara inat hem birliğimizi hem bütünlüğümüzü koruyacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat öncülüğünde İstanbul’un CHP’li ilçe belediye başkanları Reina önüne gelerek hain saldırıda hayatını kaybedenleri andı. Anma törenine Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz katıldı. Cemal Canpolat ve beraberindeki belediye başkanları saldırının gerçekleştiği mekanın önüne gelerek hayatını kaybedenler için çelenk bıraktı.

Üzgün olduğunu belirten CHP İl Başkanı Cemal Canpolat yaptığı açıklamada, "14 belediye başkanımızla birlikte burada kaybettiğimiz yurttaşlarımız ve koruyamadığımız yabancı dostlarımıza Allah’tan rahmet dilemek için buraya geldik. Ülkemizi son dönemde hızla bir terör merkezi haline dönüştürmeye çalışanlara inat hem birliğimizi hem bütünlüğümüzü koruyacağız. Uluslararası sermayenin ülkemize diz çöktürmek istediği bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kurtuluş Savaşı’nda verdiğimiz bağımsızlık mücadelesine bir kez daha ihtiyaç duyduğumuz bir dönem yaşıyoruz. Bugün ne kadar ihtiyaç vardır Mustafa Kemal Atatürk’e, laiklik söylemlerine. İnanç, düşünce özgürlüğüne, bütün inançlara eşit mesafede yaklaşan, kimsenin yaşam tarzına kimsenin karışmadığı bir ülkenin özlemi içerisindeyiz" dedi.

Yabancı ülkelerden gelen turistlerin de saldırıda hayatını kaybettiğini hatırlatan Canpolat, "Onları da burada koruyamadığımız için ülkemiz adına özür diliyorum" diye konuştu.

CHP’nin teröre karşı her zaman mücadele edeceğini ifade eden Canpolat, CHP’nin yüzünün her zaman batı medeniyetine baktığını dile getirdi.

(Murat Horoz/İHA)

Etiketler: CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Cumhuriyet Halk Partisi


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