CHP'li belediyeden isyan ettiren ruhsat

Mudanya ilçesi Siteler Mahallesi'nin ana yolu olan Ertuğrulgazi Caddesi, 2014 yılında yapılan imar değişikliğiyle çıkmaz sokağa döndü. 12 metre genişliğindeki cadde, 2017 yılında yapılan 5 katlı binayla kapandı. Daha önceki planlarda yol olarak gözüken caddenin ortasına 5 katlı bina dikildi. Bursa-Mudanya yolundan Ertuğrulgazi Caddesi'ne giren sürücüler, 500 metre uzunluğundaki caddenin sonunda devasa binayı görünce şok oluyor. Birden kapanan caddeye süratle giren sürücüler, hızla direksiyonu kırıp, sağ ve sol taraflarına T şeklinde açılan sokaklara dalmak zorunda kalıyor.

Bugüne kadar çıkmaz sokakların bulunduğu Türkiye'de çıkmaz caddeyle karşılaşan vatandaşlar, bu kadarına da "pes" diyor. CHP'li Mudanya Belediyesinin verdiği kararı yine bir CHP'li olan eski belde parti başkanlığı yapan Eyüp Araz eleştirdi.

"Birilerine büyük rant kazandırıldı"

Caddenin ortasına yapılan binanın önünde açıklama yapana CHP Mudanya İlçe Başkanlığı eski Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Araz, "1995 yılında Güzelyalı Belediyesi döneminde o zamanın ANAP'lı yönetim tarafından burası imara açılmış. Bu yol 1995 yılından 2014 yılına kadar korunmuş. Burası iki dönem ANAP, iki dönem de AK Parti iktidarı geçirdi. Şu anda benim de üyesi olduğum CHP'li Mudanya Belediyesinin 2014 yılındaki imar değişikliğiyle bu yol kapatıldı. Medeni ülkelerde evler yıkılır, yol açılır. Ama bizim Mudanya'nın yöneticileri, maalesef medeni olmadıklarından dolayı caddeyi kapatarak binaya ruhsat verdiler. Büyük bir ihtimalle daha sonra bu bina kamulaştırılacak ve bu yolun devamı açılacak. Planlar 50 ve 100 yıl sonrası düşünülerek yapılmalı. Burada birilerine büyük bir rant kazandırılmıştır. Bunu niye yaptılar, onu sorgulamak lazım. Bu bina sahibi akrabaları mıdır, partilileri midir? Buranın projesini çizen ve sorumluluğunu alan bunlardan biri midir?" dedi.

Eyüp Aras, "Zamanın şartlarında dar yapılan yollardan dolayı evler yıkılıp genişletilir. Ama Mudanya'da yol kapatılarak ev yapıldığına göre akıllara birçok soru işareti geliyor. Burası yol iken plan değişikliği yapılarak kapatıldı. Hatta buraya askı süresince itiraz edildi. Biz o dönemde mahkemeye taşımadık ama askı süresince itiraz ettik. Burayı tekrar gözden geçirin dedik. Planlarda ulaşım kestirmeden yapılır, dolaştırılarak yapılmaz. Bu arkadaşlar 12 metre genişliğindeki caddeyi kapatarak sağına ve soluna 7'şer metre sokak koydular. Burası cadde özelliğini yitirdi. Caddenin yerine sokak konulmuş oldu. Mudanya'da ilk çıkmaz caddeyi yaptılar. Bunları yapanların bazıları mimar ve mühendis. Belediye başkanımız elektrik mühendisi. Bu bize yakışmayacak bir iş. Yetkililer buna el atsınlar da hiç olmazsa 50 sene sonra torunlarımıza kendimizi güldürmeyelim" diye konuştu.

Mudanya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise, "Burası geçmiş donemde imara açılmış bir yer. Mudanya’da 2014 Mart ayından bu yana hiçbir toprak parçası imara açılmamıştır. Yapılan inşaatlar, geçmiş dönemde yapılan imar planı değişikliklerinden kaynaklanmaktadır. Belediye olarak mevzuata aykırı olmayan inşaatlara yapı ruhsatı vermek durumundayız. Aykırıysa işlem başlatılır" denildi.

Burak Türker

