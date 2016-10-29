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CHP’li Böke’den Bülent Tezcan’a saldırıyla ilgili açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın Aydın’da silahlı saldırıya uğramasını değerlendirerek, "Türkiye’de bu tür silahlı saldırıların artması ihtimalinin çok yükseldiğini daha önce de ifade etmiştik" dedi.

CHPli Bökeden Bülent Tezcana saldırıyla ilgili açıklama

29 Ekim 2016 20:55

Çorum Valiliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonunun çıkışında gazetecilerin olayla ilgili sorusunu yanıtlayan Böke, haberi yeni aldıklarını ifade ederek, "Biz de ancak içeriye girerken haberini aldık. Dolayısıyla henüz detaylı bilgimiz yok. Ancak Türkiye’de bu tür silahlı saldırıların artması ihtimalinin çok yükseldiğini daha önce de ifade etmiştik" diye konuştu.

Böke, "Türkiye’nin gerginleştirilmeyen bir siyasete, kutuplaştırılmayan bir siyasete ihtiyacı var. Silahlanarak ve bireysel infazlarla bir yarın inşa edilemez. Türkiye’de çok acilen olağanüstü halin bitirilip artık olağan günlerin inşa edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler: chp


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