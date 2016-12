Genel Başkan Yardımcısı Böke, CHP Mersin İl Teşkilatı’nın düzenlediği programa katılmak üzere Mersin’e geldi. Program öncesinde, il binası önünde Türkiye ekonomisinin son durumu üzerine açıklama yapan Böke’ye, İl Başkanı Abdullah Özyiğit, CHP Mersin Milletvekilleri Hüseyin Çamak, Aytuğ Atıcı ve Serdal Kuyucuoğlu ile Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da eşlik etti.

Konuşmasına, Adana’nın Aladağ ilçesinde meydana gelen ve 11’i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği yurt yangınına değinerek başlayan Böke, Türkiye’nin birkaç gün önce herkesin canına dokunan, kalbini derinden yaralayan, çocukların yanarak kaybedildiği bir sabaha uyandığını dile getiren Böke, o sabah herkesin çok ağır bir gerçekle yüzleştiği bir sabah olduğunu söyledi. Yangında yaşamını yitiren çocuklara bir kez daha Allah’tan rahmet, geride kalan sevenlerine büyük bir sabır dilediğini belirten Böke, “Zira bu çok büyük bir yük, çok ağır bir kayıp. Bu kaybın hepimizin kalbinde yaratmış olduğu bu ağırlığın bir daha Türkiye’de asla yaşanmaması için hemen bugün çok büyük değişikliklere, çocuklarının hayatına değer veren bir anlayışla bu ülkeyi yöneten bir zihniyete, başka bir siyasete ve buna ‘dur’ diyecek bir toplu seslenişe ihtiyacımız var. Bize bu acı kayıp sonrasında çocuklarımızın arkasından ağlarken, bu acının bir daha yaşanmaması için bu siyaset değişmeli derken, ‘burada siyaset yapmayın’ diyenlere açık bir çağrı yapma ihtiyacımız var. Biz bu çocuklarımızı sizlerin siyasi tercihleri sebebiyle yanarak kaybettik. Biz bir daha Türkiye’de hiçbir çocuğun istismara uğramadığı, hiçbir çocuğun zihninin yarınlara ve aydınlıklara kapatılmadığı, ruh sağlığının tehdit edilmediği ama en önemlisi hiçbir çocuğun eğitimi adına teslim edildiği yurtlarda can güvenliğinden yoksun bir biçimde yanarak hayatına son vermediği bir Türkiye inşa etmek istediğimiz için bunu söylüyoruz. Biz bunu, devletin yaptığı yurtları bir siyasi tercihle yıkan, o siyasi tercih sonucunda çocukları bu cemaat yurtlarına mahkum eden anlayışa ‘hayır’ demeye ihtiyaç olduğu için söylüyoruz. Adana’da Aladağ’da bundan iki yıl önce var olan bir devlet yurdunu yıkma kararını veren siyasiler, bugün ortaya çıkan tablonun sorumlularıdır” diye konuştu.

“Türkiye’yi bugün bir ekonomik krizin eşiğine taşıyorsunuz”

Daha sonra Türkiye ekonomisinin son durumunu ve Türk Lirası’nın son dönemdeki değer kaybını değerlendiren Böke, Türkiye’deki siyasi anlayışın ekonomiyi dara soktuğunu iddia etti. Dün Türkiye’de insanların cebindeki Türk Lirası’nın 6 kuruş değer kaybettiğini ifade eden Böke, “Cebinde doları olmayanlar, ‘bu beni ilgilendirmez’ diye düşünüyor olabilirler. Ama maalesef Türk Lirası’nın her değer kaybı, cebimizde dolar olsa da olmasa da hepimizi derinden etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde hükümete açık bir çağrıda bulunduk, şunu söyledik; ‘Türkiye’yi bu kötü siyasi anlayışınız sebebiyle ve şu anda kendi varlığınızla bir ekonomik krizin eşiğine taşıyorsunuz. Bugün de bir kez daha uyarma ihtiyacı duyuyoruz. 80 milyonun emek emek kazandığı, alın teriyle elde ettiği gelire, cebindeki üç kuruşa göz diken yaklaşımla Türkiye’yi bir ekonomik krizin eşiğine taşıyorsunuz. Hızla acilen OHAL uygulamalarına, KHK’lerle hukuku ortadan kaldıran yaklaşıma, bir Başkanlık iddiasıyla Türkiye’de hiç gerek olmayan sistem ve rejim tartışması yaratarak ortaya çıkardığınız gerginlikle bütün dünyayla kavga eden, kavga ederken bir gün savaşa girdiğinizi itiraf eden, iki gün sonra bu sözden geri dönmek için çaba sarf eden maceraperest dış politikanızla Türkiye’yi bugün bir ekonomik krizin eşiğine taşıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Türk Lirası’nın her 1 kuruşluk değer kaybında Türkiye’de şirketler 2,1 milyar Türk Lirası görev zararı yazmaktadırlar”

Türk Lirası’nın bir günde 6 kuruş değer kaybetmesinin sebebinin bu olduğunu vurgulayan Böke, AKP iktidarının OHAL, KHK, Başkanlık iddiası ve bütün dünyayla kavga eden yaklaşımıyla ortaya çıkardığı siyasi riskin bugün herkesi fakirleştirdiğini dile getirdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 6 Aralık’ta masaya oturacağını anımsatan Böke, “Dört kişilik bir aile bin 461 liraya ihtiyaç duyuyor, yaşamak için değil, aç kalmamak için. Net asgari ücretin bin 300 lira olduğu bir ülkede, her gün bu kötü siyaset sebebiyle Türk Lirası’nın eridiği ve bunun zamlarla her gün vatandaşın cebini erittiği bir günde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ortaya çıkartacağı asgari ücret, herkes için yaşamsal önem taşıyor. Memurlara, emeklilere verilecek zamlar, döviz kurunda AKP’nin kötü yönetimi sonucunda ortaya çıkan bu zamlar da mutlaka göz önüne alınarak belirlenmelidir. Bugün Türk Lirası’nın her 1 kuruşluk değer kaybında Türkiye’de şirketler 2,1 milyar Türk Lirası görev zararı yazmaktadırlar. Şirketlerin yazdığı bu kur zararı işsizlik anlamına gelecek, iflas anlamına gelecek, zam ihtiyacı anlamına gelecek” şeklinde konuştu.

“Vatandaşın cebinden elinizi çekin”

Bundan birkaç gün önce Uşak’ta fırıncılarla bir arada olduğunu aktaran Böke, fırıncıların, ürettikleri ekmeğin parasını 8 ay vadeyle aldıkları bir Türkiye ekonomisinden bahsettiklerini anlatarak, şunları söyledi: “Sözünü ettiğimiz reel sektör krizi ve eşiğinde durduğumuz felaket bu. Bugün ekmek üretip satan fırıncı, eğer üretiminin parasını 8 ay sonra alacağı bir Türkiye’de bu üretimi yapıyorsa nasıl bir felaketin eşiğinde durduğumuzu başka hiçbir şeyle ifade etmeye gerek yoktur. Bunun için bir kez daha uyarıyoruz; OHAL ile KHK’ler ile parlamentoyu yok sayan yaklaşım ile hukuku yerle bir eden düzenlemeler ile vatandaşın cebine elinizi attığınızı görüyoruz. Elinizi oradan çekin. ÖTV’ler ile her sabah yeni zamlarla Türkiye’yi fakirleştirmeye, 6,5 milyon asgari ücretliyi, 11 milyon emekliyi yok saymaya hiçbirinizin hakkı yok. Bir kez daha size sesleniyoruz; hızla kendinize gelin.”

“Türk Lirası’nın sadece bu sene yüzde 17’nin üzerinde değer kaybı var”

Böke, doların sürekli yükselmesine ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi: “2016’nın başında Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değeri 2,94’tü. Yani 1 dolar almak için 2 lira 94 kuruş veriyorduk, Ekim başında 3 lira veriyorduk. Dokuz aylık bir süre içerisinde Eylül sonuna kadar Türk Lirası 6 kuruş değer kaybetmişti. Ekim’in 3’ünden Aralık’ın başına iki ay içerisinde Türk Lirası 50 kuruş değer kaybetti. Her bir kuruşluk değer kaybının şirketlere zararını söyledim, her yüzde 10’luk değer kaybı da Türkiye’nin 80 milyonu için enflasyon anlamına geliyor. Dolayısıyla yarın ne olup ne olmayacağını uzmanlar bize söyleyecek mutlaka. Biz 3,50’nin üzerine çıkmasın diye, 3,80’leri, 4’leri görmesin diye ısrarla buradan bu uyarıyı yapmaya devam ediyoruz. Türk Lirası’nı kuruş kuruş eriten OHAL anlayışıdır. OHAL’de ısrar eden KHK’lerde ısrar eden AKP’dir. Türk Lirası’nın değer kaybetmesinin temel sorumlusu AKP iktidarıdır. Sadece bu sene yüzde 17’nin üzerinde değer kaybı var Türk Lirası’nın.”

Kıymet Gökçe - Koray Ünlü