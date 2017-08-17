CHP'li Budak: 'Kutuplaştırma, cepheleştirme politikası devam ediyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat CHP İl Başkanlığı tarafından 19 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek Yozgat Bakliyat Çalıştayı'na katılacak. Galata Çamlık Otel'de gerçekleştirilecek Bakliyat Çalıştayı öncesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ön hazırlık yapmak için Yozgat'a geldi. Parti binasında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, "15 Temmuz’un üzerinden neredeyse 1 yıl geçti hatta bir yıldan fazla oldu. Fakat Türkiye'de şiddet, gerilim dili terk edilmedi. Türkiye'nin başka bir gündemi yok. Türkiye'nin sanki ekonomik, sosyal sorunları yokmuş gibi kutuplaştırma, cepheleştirme politikası sürdürülmeye devam ediyor. 15 yıldır AK Parti, Türkiye’yi yönetirken aslında ana sorunlardan da böylece kutuplaştırma politikasıyla uzaklaşıyor. Gelişmiş demokrasilerde hukuk devletlerinde asla ellerinde belge olmadan herhangi bir şekilde devleti yönetenler cumhurbaşkanları, başbakanlar birilerine hele ana muhalefet partisi liderine çamur atmaz, iftira atmaz. Bırakın bunu sıradan bir vatandaşa bile bunları yapmaz. Ama Türkiye’de maalesef hem hukuk devletinin hem de demokrasinin dibine kibrit suyu çakılmıştır. O yüzden bizim Yozgat'a gelmemizin ana sebeplerinden birisi Türkiye'nin gerçek gündemidir" dedi.

Tarım politikasını eleştiren Budak, "Bugün tarımda yaşananları söylememe gerek yok. Türkiye’de yediğimiz bizim milli yemeklerimizden kuru fasulye, nohut, mercimek gibi birçok tarım ürünü dünyanın farklı ülkelerinden ithal ediliyor. Örneğin nohut Kanada'dan ithal ediliyor. Kuru fasulye Kırgızistan'dan ithal ediliyor. Buğday Rusya'dan ithal ediliyor. Bizim topraklarımız halbuki bu ülkelerin topraklarında çok daha verimli topraklar. Bu topraklar eskisi gibi artık ürün vermiyor mu? Bunu böyle düşünmek lazım eskiden ne farkı var Türkiye'nin. Topraklarımız verimli, insanlarımız çalışkan fakat maalesef alın terlerinin karşılığını almıyorlar. Son bir kararla bakanlar kurulu kararıyla tarım ürünlerinin üzerindeki gümrük vergileri aslında bir anlamda tarımı koruma kalkanıdır, neredeyse sıfıra indirildi. Bu tam hasat zamanında yapıldı. Hasat zamanı 'gümrük vergilerini indiriyoruz' dediler fiyatı dibe çektiler. Geçen sene 1 liranın üzerindeydi buğday fiyatları bugün 80-85 kuruş. Diğer ürünlerin tamamında durum aynı. Şimdi üretici dostu diyebilir misiniz bu iktidara? Yani Hans'ın, George'un yani biraz önce saydığımız ülkelerdeki çiftçilerin cebine para dolduruyoruz. Milyarlarca dolarlık ithalat yapıyoruz” diye konuştu.

Bahadır Muhlis Gökgül-Alpaslan Demir