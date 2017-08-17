Diğer
Kategoriler

CHP'li Budak: 'Kutuplaştırma, cepheleştirme politikası devam ediyor'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, "Türkiye'nin sanki ekonomik, sosyal sorunları yokmuş gibi kutuplaştırma, cepheleştirme politikası sürdürülmeye devam ediyor" dedi.

CHPli Budak: Kutuplaştırma, cepheleştirme politikası devam ediyor

17 Ağustos 2017 14:27

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat CHP İl Başkanlığı tarafından 19 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek Yozgat Bakliyat Çalıştayı'na katılacak. Galata Çamlık Otel'de gerçekleştirilecek Bakliyat Çalıştayı öncesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ön hazırlık yapmak için Yozgat'a geldi. Parti binasında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, "15 Temmuz’un üzerinden neredeyse 1 yıl geçti hatta bir yıldan fazla oldu. Fakat Türkiye'de şiddet, gerilim dili terk edilmedi. Türkiye'nin başka bir gündemi yok. Türkiye'nin sanki ekonomik, sosyal sorunları yokmuş gibi kutuplaştırma, cepheleştirme politikası sürdürülmeye devam ediyor. 15 yıldır AK Parti, Türkiye’yi yönetirken aslında ana sorunlardan da böylece kutuplaştırma politikasıyla uzaklaşıyor. Gelişmiş demokrasilerde hukuk devletlerinde asla ellerinde belge olmadan herhangi bir şekilde devleti yönetenler cumhurbaşkanları, başbakanlar birilerine hele ana muhalefet partisi liderine çamur atmaz, iftira atmaz. Bırakın bunu sıradan bir vatandaşa bile bunları yapmaz. Ama Türkiye’de maalesef hem hukuk devletinin hem de demokrasinin dibine kibrit suyu çakılmıştır. O yüzden bizim Yozgat'a gelmemizin ana sebeplerinden birisi Türkiye'nin gerçek gündemidir" dedi.

Tarım politikasını eleştiren Budak, "Bugün tarımda yaşananları söylememe gerek yok. Türkiye’de yediğimiz bizim milli yemeklerimizden kuru fasulye, nohut, mercimek gibi birçok tarım ürünü dünyanın farklı ülkelerinden ithal ediliyor. Örneğin nohut Kanada'dan ithal ediliyor. Kuru fasulye Kırgızistan'dan ithal ediliyor. Buğday Rusya'dan ithal ediliyor. Bizim topraklarımız halbuki bu ülkelerin topraklarında çok daha verimli topraklar. Bu topraklar eskisi gibi artık ürün vermiyor mu? Bunu böyle düşünmek lazım eskiden ne farkı var Türkiye'nin. Topraklarımız verimli, insanlarımız çalışkan fakat maalesef alın terlerinin karşılığını almıyorlar. Son bir kararla bakanlar kurulu kararıyla tarım ürünlerinin üzerindeki gümrük vergileri aslında bir anlamda tarımı koruma kalkanıdır, neredeyse sıfıra indirildi. Bu tam hasat zamanında yapıldı. Hasat zamanı 'gümrük vergilerini indiriyoruz' dediler fiyatı dibe çektiler. Geçen sene 1 liranın üzerindeydi buğday fiyatları bugün 80-85 kuruş. Diğer ürünlerin tamamında durum aynı. Şimdi üretici dostu diyebilir misiniz bu iktidara? Yani Hans'ın, George'un yani biraz önce saydığımız ülkelerdeki çiftçilerin cebine para dolduruyoruz. Milyarlarca dolarlık ithalat yapıyoruz” diye konuştu. 

Bahadır Muhlis Gökgül-Alpaslan Demir

Etiketler: Çetin Osman Budak, chp


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç