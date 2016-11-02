Aydın’ın Efeler ilçesinde 29 Ekim akşamı meydana gelen olayda; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, bir grup partiliyle birlikte yemek yediği sırada aynı restoranda bulunan Alparslan Sargın ile bir süre sözlü tartışma yaşamış ve Sargın daha sonra silahla Tezcan’a bir el ateş ederek sağ baldırından yaralamıştı. Olayın ardından yanında bulunan arkadaşı Fatih Y. ile birlikte firar eden saldırgan Alparslan Sargın, 3 saat sonra ticari taksiyle gidip saklandığı Kuşadası Aktur Sitesi’ndeki eve yapılan operasyonla yakalanmıştı. Saldırganın arkadaşı Fatih Y. polise teslim olurken, olayla ilgili olarak İrfan T. isimli üçüncü bir kişi daha gözaltına alınmıştı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan saldırgan Alparslan Sargın, arkadaşı Fatih Y. ve daha sonra gözaltına alınan İrfan T. bugün sabah saatlerinde adliyeye çıkartıldı. Yaklaşık 8 saat süren sorgunun ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen saldırgan Alparslan Sargın tutuklanırken; Fatih Y. ve İrfan T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen saldırgan Alparslan Sargın, adliye çıkışında “Vatan sağ olsun” diye bağırdı. Sargın’ı adliye çıkışında alkışlarla karşılayan bir grup, ekip otosu adliyeden ayrılıncaya kadar destek sloganı attı.

Beşer Çeken - Mehmet Barlas - Mehmet Sarıkaya

