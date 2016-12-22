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CHP’li Eren Erdem’e şok

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, 4 Aralık 2015 tarihinde bir televizyon kanalına konuk olan AK Parti’li Burhan Kuzu’nun konuşmasına karşı 50 bin TL manevi tazminat davası açmıştı. Ankara 23 Asliye Hukuk mahkemesinde görülen son duruşmada ise hakim, Burhan Kuzu'yu haklı bularak, CHP’li Eren Erdem’i haksız buldu ve açmış olduğu davasını reddetti.

CHPli Eren Erdeme şok

22 Aralık 2016 13:02

Kuzu, 4 Aralık 2015 tarihinde katıldığı bir televizyon programında, ABD'nin, Suriye’de DEAŞ’tan petrolü alan Rus işadamları olduğunu açıkladığına dikkat çekerek, “Biz de ise bir milletvekili ortaya çıkıyor önerge veriyor , Enerji Bakanımız Berat Albayrak’a soruyor; 'DEAŞ’tan petrol alımını devam ettirecek misiniz?' diye. Sanki alınmakta da devam ettirecek misiniz diye soruyor” ifadelerini kullanmıştı. Böyle bir şeyin iftira olduğunu belirten Kuzu, ‘Ulan kitapsız böyle bir şey olabilir mi’ diye sorarak, hedefin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi olduğunu, algı yöntemi ile ya tutarsa mantığıyla iftira atıldığını ifade etmişti. Kuzu’nun bu sözlerine karşı CHP Milletvekili Erdem 50 bin TL manevi tazminat davası açmıştı.

Davaya sunulan bilirkişi raporunda ise Kuzu’nun haklı bir eleştiri yaptığı ve CHP’li Erdem’in haksız olduğu belirtildi. Davaya bakan Ankara 23 Asliye Hukuk mahkemesinde görülen son duruşmada hakim, Burhan Kuzu’nun eleştiri sınırlarında kaldığını, açıkça isim vermediğini, konuşmalarının içinden cımbız ile alıntı yapılamayacağını ve konuşmanın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, CHP’li Eren Erdem’in davasını haksız buldu ve davayı reddetti.

Öte yandan, 4 Aralık 2015 tarihli TV programının aynı günü Burhan Kuzu’ya dava açıldıktan kısa bir süre sonra Erdem basında ve sosyal medya hesaplarında “İran ile bir savaş çıkarsa İran saflarında olurum” ve bir Rus televizyonuna röportaj verip, “Türkiye DEAŞ’a Sarin gazı kimyasal silahı vermiştir” sözleri üzerine de davayı açan Erdem’in avukatı İray Görkem Koray, 21 Aralık 2015 tarihinde Erdem’in avukatlığından istifa etmişti. Bu istifa yazılı ve görsel basında “Eren Erdem’e bir darbe de avukatından” şeklinde yer almıştı. 

Etiketler: 4 Aralık 2015, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, CHP’li Eren Erdem


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