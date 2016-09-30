Gaziantep Üniversitesinde FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınan ve daha önce üniversiteden ihraç edilen Prof. Dr. Haluk Savaş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, üniversitede akademik ve idari personele yönelik operasyonda ise 70 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs ve ayrıca bu örgüte üyelik suçlarından, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan ve devam eden soruşturmalar neticesinde, Gaziantep Üniversitesinde görevli Prf. Dr. Haluk Savaş tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Gaziantep Üniversitesi akademik ve idari personeline yönelik yapılan operasyonda toplam 70 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır’’ denildi. Savaş ayrıca, Türkiye Psikiyatri Derneği Gaziantep Şube Başkanlığı görevini yürütüyordu.