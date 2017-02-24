2011 yılında CHP İstanbul Milletvekili olarak meclise giren ve 7 Hazian seçimleri öncesinde de aday gösterilmediği gerekçesiyle partisinden istifa eden Faik Tunay, başkanlık referandumunda 'evet' diyeceğini bir mesajla açıkladı.

GÜÇLÜ HÜKÜMET SİSTEMİ İÇİN...

-Referandum sürecinde evet ve hayırlar üzerinden yeni bir kutuplaşma planlanıyor. Hepimiz çok dikkatli ve uyanık olmak zorundayız. Herkes sandığa gidip kendince oyunu kullanacak. Ben de sandığa gidip koalisyonsuz, bürokrasinin azaldığı, güçlü hükümet sistemine yol açan değişikliğe evet diyeceğim.