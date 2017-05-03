CHP’li Fikri Sağlar’a disiplin soruşturması

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantının gündemini ise CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’ye üye olmasına değinen Böke, dün itibarıyla Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğini kaydetti. Böke, "Artık 80 milyonun bir cumhurbaşkanı yok. Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Sayın Erdoğan, bir siyasi partiye üye olarak 80 milyonun cumhurbaşkanı olma konumundan feragat etmiştir" şeklinde konuştu.

“CHP İÇİN BUNDAN SONRA SAYIN ERDOĞAN YALNIZCA BİR AK PARTİLİDİR"

Erdoğan’ın kendileri için artık yalnızca partili birisi ve siyasi bir rakip olduğunu söyleyen Böke, "CHP için bundan sonra Sayın Erdoğan yalnızca bir AK Partilidir. Bu yaşanmış olan açıkça, bir kez daha devletin çökertilmesidir. Devletin çökertilmesi karşısında Cumhuriyetin kurucu partisi olan CHP, üzerine düşen sorumluluğun farkındadır. Hayır, bitmedi. Daha yeni başlıyor. Cumhuriyeti ve devleti çökerten, millet iradesini gasp eden bu gayrimeşru tek adam rejimiyle mücadeleyi, demokrasiye sahip çıkan milyonlarla birlikte yükseltmeye devam edeceğiz. Bu mücadele bitmiş değil, yeni başlıyor. Türkiye mutlaka demokrasiye geri dönecek. Türkiye mutlaka bu tek adam rejiminden kurtulacak ve mutlaka tam anayasasızlıktan anayasal demokrasiye dönecek" ifadelerini kullandı.

FİKRİ SAĞLAR’A DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Böke, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"MYK’mızda yapılan değerlendirmeler ışığında Mersin Milletvekilimiz Fikri Sağlar’ın basında yaptığı açıklamalar nedeniyle, hakkında disiplin soruşturması başlatılması için Parti Meclisi’nden talepte bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’ye yönelik eleştirileriyle ilgili soruya ise Böke, "Kimin özgürlüklerden, kimin farklı görüşlerden, kimin demokrasiden korktuğuna dair bir tartışma yapılacaksa, bu tartışma CHP’ye dair değil, AK Parti’ye dair ve AK Parti’nin oluşturduğu Türkiye’ye dair yapılmalı. Onun için bu iç sesiyle kendisini onu baş başa bırakmayı tercih ediyorum. Bizler kendi tarihimizi de cumhuriyet tarihini de çok iyi biliyoruz. Verdiğimiz mücadelede bu bildiğimiz tarih üzerinden yazılacak yeni gelecek için bir mücadeledir. Hayır bitmedi, karikatürlerin konuşabildiği, farklı seslerin özgürce konuşabildiği bir Türkiye için biz disiplin içerisinde birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz” karşılığını verdi.

Böke, olağanüstü Parti Meclisi toplantı tarihinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından belirleneceğini ve en kısa sürede yapılacağını bildirerek, ihraç talebinin olup olmayacağına ise PM’nin karar vereceğini ifade etti.

Pelin Üzek