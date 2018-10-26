CHP'li Gürsel Erol'a kınama cezası

24 Haziran seçimlerinden sonra CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan ve parti genel merkezi önünde oturma eylemi başlatacağını açıklayan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Parti Meclisi (PM) kararı ile YDK'ya sevk edilmişti. Daha önceki toplantıda savunmasını yapan Erol hakkında bir karar verilmemişti. Bugün Uğur Bayraktutan başkanlığında gerçekleşen Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında Erol ile ilgili karar verildi. Yüksek Disiplin Kurulu, Milletvekili Gürsel Erol hakkında CHP Tüzüğü'nün 68/3-a,b maddeleri uyarınca oy çokluğu ile kınama cezası verilmesine karar verdi.

Pelin Üzek Kılıç

