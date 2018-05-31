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CHP’li heyetin Yunanistan’a geçmesine izin verilmedi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Yunanistan ve Bulgaristan’da ziyaretlerde bulunmak amacıyla İpsala Sınır Kapısından yurt dışına çıktı. Heyette bulunan CHP’li bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve gazetecilerin geçişine izin verilmedi.

CHPli heyetin Yunanistana geçmesine izin verilmedi

31 Mayıs 2018 15:52

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Yunanistan ve Bulgaristan’da ziyaretlerde bulunmak üzere yurt dışına çıkmak amacıyla İpsala Sınır Kapısına geldi. Milletvekilleri Mustafa Akaydın ve Erdin Bircan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve 9 gazeteci ile 10 kişinin yer aldığı heyette, CHP’li bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve gazetecilerin sınırı geçmesine izin verilmedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erdin Bircan, "CHP heyeti olarak İnce ile birlikte ziyaretlerde bulunacaktık. 8 araçlık bir konvoy vardı. Yunan polisi tarafından gazetecilerle birlikte pasaportlarımız toplu şekilde alındı. Sonra beklemeye başladık. 3 saat geçtikten sonra pasaportlarımızı alıp dönmek istedik. Neden geçemediğimize dair bize bir gerekçe de söylenmedi. Maalesef bunu yaşadık" dedi.  

 

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