CHP'li ilçe başkanı, belediye başkanını şikayet etti

CHP Antalya İl Başkanlığına yeni seçilen Ahmet Kumbul partisinin Kemer ilçe teşkilatını ziyaret etti. CHP Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal ve partililer tarafından karşılanan Kumbul, 2019 seçimleri öncesinde yapılması gerekenleri anlattı.

"Kemer'de paralel başkanlar mı var?"

İl Başkanı Ahmet Kumbul’un konuşmasının ardından İlçe Başkanı Hüsnü Ünal, "Kemer Belediyesi CHP’li oldu diye söylendi ama ben buraya geleli 53 gün oldu. Belediye başkanım ne bir telefon etti, ne bu kapıdan girdi. Kongrede de ‘Benim dediğim olursa olur diğerini kabul etmiyorum’ demişti. Kabul etmediler, daha henüz beni kabul edemediler. 53 gündür kabul etmeyen acaba ne zaman kabul edecek? Biz sandıktan 4 oy farkla çıktık. Demokrasiye inandık, demokrasinin temsilcisiyiz. Kemer'de paralel başkanlar mı var? Eğer paralel bir başkan varsa burada belediye başkanı ile birlikte gezen, bizim eski ilçe başkanımız. Bilmiyorum gazetelerde çıkıyorlar, yan yana omuz omuza benim anlayamadığım bir şey var sayın başkanım, bunu size istirham ediyorum" dedi.

"Seçilmiş başkanımızsınız özel görüşelim"

Ahmet Kumbul, Ünal’ın sorusunu "Başkanım bunları sizinle özel olarak görüşürüz. Sadece şunu söyleyeyim bizim örgütümüzün seçilmiş başkanı sizsiniz. Örgütümüzün bir de belediye başkanı var Kemer’de. Burada herkes birbirini tanımak zorunda, birbiri ile uyumlu çalışmak zorunda. İki taraf içinde bu durum geçerlidir. Biz bu durumlara müdahale ederiz" diye yanıtladı.

Kumbul ve CHP il yöneticileri daha sonra hortum felaketinin yaşandığı Tekirova Mahallesi'ndeki vatandaşları ziyaret etmek ve Kumluca’ya gitmek üzere hareket etti.

Hanım Türk