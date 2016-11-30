CHP'li İnce, CHP milletvekilleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Adana'da yurt yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen İnce, "Çocuklarımız böyle ölmemeli. Hepimiz şunu bileceğiz ki devlet görevini yapmazsa, denetim olmazsa böyle çok facialar yaşarız. O yurdun kapasitesi kaç, kalan öğrenci kaç, ruhsatı var mı, yangın merdiveni neden kapalı? Geçen gün 6 milyon liraya müftülük binası açacaksınız ama çocuklarımız yanarak ölecek" ifadelerini kullandı.

Timur'un Ankara Savaşı'nı kazandığı 1402 yılından beri bugüne kadar Anadolu'nun bu kadar kuralsız bırakılmadığını öne süren İnce, "Bu sadece bir Fetret dönemi değildir. Bu aynı zamanda bilincini yitirmiş cinnet dönemidir. Kendini 3. Abdülhamit olarak tanımlayanlar, bu topraklarda 2. Vahdettin olmuştur. Bu anlayış Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde hiç yaşanmadığı ölçüde yağma, yıkım, iflasın içine sürüklemiştir" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin tezgah altında yönetilir bir rejim haline getirildiğini iddia eden İnce, "Uygulamalar göstermiştir ki Darbe Araştırma Komisyonu'nun amacı olayları çözmek, gerçekleri ortaya çıkarmak değildir" dedi.

Rotası şaşırmış bir devletin olduğunu iddia eden İnce, "Bizim rotamız başkentler arasında savrulan rota olamaz, olmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin rotası insan haklarıdır, hukukun üstünlüğüdür, bağımsız yargıdır, kadın-erkek eşitliğidir, özgür seçimlerdir, özgür basındır" dedi.

IŞİD tarafından iki askerin kaçırılmasına ilişkin soru üzerine İnce, 24 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün açıklamasını hatırlatarak, "Dün yapılan açıklama; Cumhurbaşkanı 'Esad'ı devirmek için oradayız'. 24 Ağustos'ta yaptığı açıklama mı doğru, dün yaptığı açıklama mı? Suriye'ye PKK, PYD'yi devirmek için mi girdin" ifadelerini kullandı.

Başkanlık sistemine ilişkin soruya ise İnce, "1 Mart 2003'te olduğu gibi aklıselim galip gelir. O gün içinde AKP'nin oyları yetiyordu. 90 kadar milletvekili 'hayır' oyu verdi. Milletvekillerinin kendi iradeleri ile oy kullandıklarında AKP içinden 'hayır' oyu verecek insanlar olduğunu biliyorum" cevabını verdi.

Ahmet Umur Öztürk